Yeşil Sol her ilde aday çıkacak; TİP kısıtlı katılacak
Kendi adıyla seçime girme kararı veren Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile Yeşil Sol Parti arasındaki gerilim, çözülme yoluna girdi. Yeşil Sol’un 81 ilde aday çıkaracağı, TİP’in ise her ilde aday göstermeyeceği belirtilirken, “iki ayrı liste nedeniyle milletvekili kaybı olabileceği”ne işaret ediliyor. HDP kaynakları, ayrı liste kararının verildiğini, bu nedenle artık en az zararla nasıl atlatılacağının değerlendirildiğini kaydetti.
Emek ve Özgürlük İttifakı’nın son toplantısı öncesi, TİP’in kendi listesiyle seçime katılmak istemesi nedeniyle gerilim yaşandı. HDP’nin tüm itirazlarına karşın TİP’in ikna edilememesi nedeniyle ittifakta iki partinin kendi ismiyle seçime girmesi konusunda mutabakata varıldı. Bu süreçte çeşitli açıklamalarla gerilim sürdü. HDP kanadı, tek liste ile seçime girilmesinin daha fazla milletvekili çıkarılmasını sağlayacağını savunurken, TİP ise “kendi ismiyle seçime girmesi durumunda ittifaka daha fazla oy kazandıracağını” iddia etti. HDP’li Selahattin Demirtaş ile Gültan Kışanak’tan TİP’e yönelik sert açıklamalar gelirken, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise yazılı açıklama yaparak, bazı illerde seçime girmeyeceklerini, kritik illerde aday çıkarmama eğiliminde olduklarını, seçime girecekleri 41 ili müzakere ile belirleyeceklerini duyurdu.
İTTIFAKLA KARARLAŞTIRILACAK
Bu kapsamda TİP, en az 41 ilde seçime kendi ismi ve adaylarıyla girecek. Yeşil Sol’un ise 81 ilin tamamında aday çıkaracağı belirtiliyor. TİP’in hangi illerde seçime katılacağının ise netleşmediği, ittifak içinde karar verileceği kaydediliyor. TİP’in seçime girmediği illerde Yeşil Sol’un listesinden seçime katılıp katılmayacağı konusunda da değerlendirmelerin sürdüğü aktarılıyor. HDP kaynakları ise halen tek liste girilmemesi nedeniyle milletvekili kaybının yaşanabileceği yönünde görüş bildiriyor.
"HEPİMİZ İÇİN EKSİKLİK"
Seçim yasasının değişmesi nedeniyle oyların artık ittifaka gitmediğine işaret edilirken, “Her siyasi partinin aldığı oya göre milletvekili çıkaracağı sisteme dönüldü. Dolayısıyla milletvekili çıkarma sayısına ulaşamazsa bir parti, oy boşa gitmiş olacak. Eğer bu nedenle partiler sınırda kalırsa, milletvekili kaybı yaşanır. Bu kaybın yaşanmaması için beraber çalışıyoruz. Diyelim ki bir yerde 5-10 bin oy daha alıp, bir milletvekili çıkaracakken, bu olmayabilir. Veya normalde 5-10 bin oy daha fazla almışken, bu oyun düşmesiyle bir milletvekili kaybedebilirsiniz. Bunu minimum düzeye indirmek için çalışıyoruz. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı da ortak liste tartışması yürütürken bizim bu konuda uzlaşmaya varmamış olmamız hepimiz açısından eksiklik. Bu saatten sonra sadece önümüze bakacağız. En az zararla atlatmaya çalışacağız” değerlendirmesi yapılıyor.
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