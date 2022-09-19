'Oyunuzu bize verirseniz Allah mahşerde hesap sormaz' demişti! AKP'li Gülpınar istifa mı etti?

19 Eylül 2022 Pazartesi, 10:09

Şanlıurfa, siyaset kulislerini hareketlendiren bir istifa iddiasıyla çalkalandı. İddiaya göre AKP Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, partideki görevinden istifa etti.

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı da olan Gülpınar, yerel Bizim Haber Ajansı'nın (BİHA) haberine göre, istifa dilekçesini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’a iletti. Haberde, Gülpınar’ın dilekçesinin AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iletildği, ancak Erdoğan’ın yurtdışında bulunması nedeniyle dilekçenin bekletildiği öne sürüldü.

İddiaların gündem oluşturması üzerine Gülpınar kısa bir açıklama yaptı. Şanlıurfa Tanıtım Günleri kapsamında Ankara'da bulunan Gülpınar, gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine "böyle bir istifa dilekçesinin sözkonusu olmadığını" söyledi.

'MAHŞER'LE OY İSTEMİŞTİ

AKP Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, partisine oy isterken sarfettiği "mahşerde size hesap sorulmayacak" şeklindeki sözleriyle hatırlanıyor. Gülpınar, 2019 yılında, Şanlıurfa'daki seçim bürosu açılışında yaptığı o konuşmasında şu sözleri kullanmıştı:

"Allah sizden emaneti ehline vermenizi emrediyor, bu emir hepimiz için geçerli, sadece yöneticiler için değil, herkes için halk için de geçerlidir. Halk emaneti nasıl verir? Sandığın başına gider, oyunu atar ve emanetini verir. Allah size bir emanet veriyorsa, bunun hesabını soracak demektir. Vicdan rahatlığıyla size diyorum ki, yarın inşallah mahşerde Allah’ın karşısına çıktığınız zaman, o emaneti bize verdiğinizden dolayı, size inşallah hiçbir hesap sormayacak."