Doğu Anadolu seçmeni anketinden Erdoğan'a kötü haber: Kılıçdaroğlu fark attı

Ankette katılımcılara "Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra tablo şöyle oldu:

HDP: Yüzde 48,6

AKP: Yüzde 20,1

CHP: Yüzde 15

İYİ Parti: Yüzde 5,4

DEVA: Yüzde 3,7

MHP: Yüzde 3,2

Gelecek: Yüzde 1,5

Saadet: Yüzde 0,8

Hüda-Par: Yüzde 0,7

TİP: Yüzde 0,3

Vatan Partisi: Yüzde 0,3

Zafer Partisi: Yüzde 0,2

Yeniden Refah: Yüzde 0,2