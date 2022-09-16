Doğu Anadolu seçmeni anketinden Erdoğan'a kötü haber: Kılıçdaroğlu fark attı

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2022 Cuma, 14:20
<p>Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, eylül ayına ilişkin "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Seçmen Eğilimi ve Gündem Saha Araştırma Raporu"nu paylaştı. Anket, 26-30 Ağustos 2022 tarihleri arasında Doğu ve Güneydoğu Bölgesi içinde yer alan 16 kentte gerçekleştirildi.</p>

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, eylül ayına ilişkin "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Seçmen Eğilimi ve Gündem Saha Araştırma Raporu"nu paylaştı. Anket, 26-30 Ağustos 2022 tarihleri arasında Doğu ve Güneydoğu Bölgesi içinde yer alan 16 kentte gerçekleştirildi.

<p>Diyarbakır, Mardin, Urfa, Van, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Adıyaman, Kars, Tunceli ve Iğdır illerinde gerçekleştirilen anketin hatapayı yüzde 3 olarak hesaplandı. "Basit tesadüfi" yöntemle gerçekleştirilen anket, 1501 hanede ve yüz yüze yapıldı.</p>

Diyarbakır, Mardin, Urfa, Van, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Adıyaman, Kars, Tunceli ve Iğdır illerinde gerçekleştirilen anketin hatapayı yüzde 3 olarak hesaplandı. "Basit tesadüfi" yöntemle gerçekleştirilen anket, 1501 hanede ve yüz yüze yapıldı.

<p>Ankette katılımcılara "Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra tablo şöyle oldu:</p> <p>HDP: Yüzde 48,6</p> <p>AKP: Yüzde 20,1</p> <p>CHP: Yüzde 15</p> <p>İYİ Parti: Yüzde 5,4</p> <p>DEVA: Yüzde 3,7</p> <p>MHP: Yüzde 3,2</p> <p>Gelecek: Yüzde 1,5</p> <p>Saadet: Yüzde 0,8</p> <p>Hüda-Par: Yüzde 0,7</p> <p>TİP: Yüzde 0,3</p> <p>Vatan Partisi: Yüzde 0,3</p> <p>Zafer Partisi: Yüzde 0,2</p> <p>Yeniden Refah: Yüzde 0,2</p>

Ankette katılımcılara "Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra tablo şöyle oldu:

HDP: Yüzde 48,6

AKP: Yüzde 20,1

CHP: Yüzde 15

İYİ Parti: Yüzde 5,4

DEVA: Yüzde 3,7

MHP: Yüzde 3,2

Gelecek: Yüzde 1,5

Saadet: Yüzde 0,8

Hüda-Par: Yüzde 0,7

TİP: Yüzde 0,3

Vatan Partisi: Yüzde 0,3

Zafer Partisi: Yüzde 0,2

Yeniden Refah: Yüzde 0,2

<p><strong>ERDOĞAN KAYBEDİYOR</strong></p> <p>Ankette katılımcılara "Bu pazar bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, aşağıdaki adaylarda oy verme tercihiniz nasıl olur?" sorusu yöneltildi.</p> <p>Ankette AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkabilecek bütün adayların kazandığı görüldü.</p>

ERDOĞAN KAYBEDİYOR

Ankette katılımcılara "Bu pazar bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, aşağıdaki adaylarda oy verme tercihiniz nasıl olur?" sorusu yöneltildi.

Ankette AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkabilecek bütün adayların kazandığı görüldü.

<p><strong>ERDOĞAN-KILIÇDAROĞLU</strong></p> <p>Buna göre, Kılıçdaroğlu yüzde 45 oy oranına ulaşırken, Erdoğan yüzde 20,5'te kaldı. Kararsızım diyenler yüzde 12,9 olurken, oy kullanmayacağını söyleyenlerin oranı yüzde 21,5 oldu.</p> <p>Kılıçdaroğlu: Yüzde 45</p> <p>Erdoğan: Yüzde 20,5</p> <p>Kararsızım: Yüzde 12,9</p> <p>Oy kullanmayacağım: Yüzde 21,5</p>

ERDOĞAN-KILIÇDAROĞLU

Buna göre, Kılıçdaroğlu yüzde 45 oy oranına ulaşırken, Erdoğan yüzde 20,5'te kaldı. Kararsızım diyenler yüzde 12,9 olurken, oy kullanmayacağını söyleyenlerin oranı yüzde 21,5 oldu.

Kılıçdaroğlu: Yüzde 45

Erdoğan: Yüzde 20,5

Kararsızım: Yüzde 12,9

Oy kullanmayacağım: Yüzde 21,5

<p><strong>ERDOĞAN-İMAMOĞLU</strong></p> <p>İmamoğlu: Yüzde 39,4</p> <p>Erdoğan: Yüzde 20,3</p> <p>Kararsızım: Yüzde 16,9</p> <p>Oy kullanmayacağım: Yüzde 23,4</p>

ERDOĞAN-İMAMOĞLU

İmamoğlu: Yüzde 39,4

Erdoğan: Yüzde 20,3

Kararsızım: Yüzde 16,9

Oy kullanmayacağım: Yüzde 23,4

<p><strong>ERDOĞAN-AKŞENER</strong></p> <p>Akşener: Yüzde 24,4</p> <p>Erdoğan: Yüzde 20,3</p> <p>Kararsızım: Yüzde 22</p> <p>Oy kullanmayacağım: Yüzde 33,3</p>

ERDOĞAN-AKŞENER

Akşener: Yüzde 24,4

Erdoğan: Yüzde 20,3

Kararsızım: Yüzde 22

Oy kullanmayacağım: Yüzde 33,3

<p><strong>ERDOĞAN-YAVAŞ</strong></p> <p>Mansur Yavaş: Yüzde 28,1</p> <p>Erdoğan: Yüzde 20,2</p> <p>Kararsızım: Yüzde 21</p> <p>Oy kullanmayacağım: Yüzde 30,7</p>

ERDOĞAN-YAVAŞ

Mansur Yavaş: Yüzde 28,1

Erdoğan: Yüzde 20,2

Kararsızım: Yüzde 21

Oy kullanmayacağım: Yüzde 30,7

<p><strong>ERDOĞAN-BABACAN</strong></p> <p>Ali Babacan: Yüzde 28,9</p> <p>Erdoğan: Yüzde 20,3</p> <p>Kararsızım: Yüzde 20,5</p> <p>Oy kullanmayacağım: Yüzde 30,4</p>

ERDOĞAN-BABACAN

Ali Babacan: Yüzde 28,9

Erdoğan: Yüzde 20,3

Kararsızım: Yüzde 20,5

Oy kullanmayacağım: Yüzde 30,4

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