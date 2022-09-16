Doğu Anadolu seçmeni anketinden Erdoğan'a kötü haber: Kılıçdaroğlu fark attı
Ankette katılımcılara "Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra tablo şöyle oldu:
HDP: Yüzde 48,6
AKP: Yüzde 20,1
CHP: Yüzde 15
İYİ Parti: Yüzde 5,4
DEVA: Yüzde 3,7
MHP: Yüzde 3,2
Gelecek: Yüzde 1,5
Saadet: Yüzde 0,8
Hüda-Par: Yüzde 0,7
TİP: Yüzde 0,3
Vatan Partisi: Yüzde 0,3
Zafer Partisi: Yüzde 0,2
Yeniden Refah: Yüzde 0,2
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