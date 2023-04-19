Özcan Purçu CHP'den istifa etti: 'Bir Romana mı yer bulamadınız?'

Yayınlanma: 19.04.2023 - 17:22

Güncelleme: 19.04.2023 - 17:22

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Özcan Purçu, partisinden istifa etti.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'a konuşan Purçu, istifa gerekçesinin Roman aday olarak gösterilmemesi olduğunu belirtti.

Türkiye genelinde 'Roman kökenli' 10 tane aday adayının olduğunu belirten Purçu, 1 kişinin dahi CHP’nin milletvekili listelerine konmadığını söyledi.

"YOK SAYILDIK"

Purçu, “Yok sayıldık. En çok oya ,ihtiyacın olduğu dönemde 6 milyon Roman vatandaşının oyu bir kenara nasıl atılır? Bir oya bile ihtiyacımızın olduğu dönemde. Bugüne kadar bekledim. Yüksek Seçim Kurulu’nda düzeltmenin son günü. Olmayınca, federasyon ve derneklerin talebiyle mecburen istifa etmek zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.

"ROMANLAR KENDİ GÖBEĞİNİ KENDİ KESECEK"

Romanların adaylık konusundaki şikayetlerini CHP’nin yöneticilerine ilettiğini belirten Purçu, “İlettim ama işe yaramadı. Bir sonuç alamayınca mecburen yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Artık Romanlar kendi göbeğini kendi kesecek” diye konuştu.

YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Özcan Purçu istifasının ardından bir de yazılı açıklama yaptı.

CHP listelerinden aday olan bazı isimlere tepki gösteren Purçu’nun açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle sıralandı:

"ROMANLAR AYAZDA BIRAKILDI"

* Açıklanan listeler Roman toplumunda şok etkisi yaratmıştır. Roman politikası bitirilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi ile kimliklerine kavuşan; farkındalıkları oluşan Romanlar ne yazık ki açıklanan milletvekili aday listesi ile büyük hayal kırıklığına uğramıştır. “Bahar geliyor derken” Romanlar tam da kışın ortasında; ayazda bırakılmıştır. Asıl ayrımcılık, eşitsizlik parti eliyle yapılmıştır.

"ASLANLAR GİBİ ÇALIŞIRDIK"

* Listelerdeki ekipçilik ve adamcılık anlayışı Romanları çemberin dışında bırakmıştır. Allah aşkına; o gece yarısı listeler yapılırken 1 tane bile Roman aklınıza hiç mi gelmedi? Bu tutumla CHP; sadece Özcan Purçu’ya değil, Roman politikasına da çizik atmıştır. Bu mesele bir özcan purçu meselesi değildir. Derdim makam mevki asla değildir. Seçilecek yerden herhangi bir Roman milletvekili adayı koysaydınız; arkasında durup aslanlar gibi çalışırdık.

* Türkiye’de ilk Roman milletvekili çıkartan ve öncü olan bir partide; 10 Roman aday adayından neden bir tane yok? Buna ilişkin bir açıklama borcunuz yok mu? Sizden olanları Halil İbrahim sofrasından neden dışlıyorsunuz? 1 Oy önemli diyorsunuz; 5 milyon oyu olan kesimi neden elinizin tersi ile itiyorsunuz?

ERGİN VE YÜKSEL’İ ELEŞTİRDİ

* Bir Sadullah Ergin kadar değerimiz yok mu? Yüksel Taşkın neden İzmir’de 1. Sıra aday oluyor? Atatürk’ün en sevdiği ile Atatürk düşmanını 1. Sıradan koymak vatana ihanettir. Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinde "Kemalizm ırkçılıktır" diyen kişi nasıl Genel Başkan Yardımcısı olur? Üstelik bu da yetmiyor; Romanların temsiliyetini bu kişiye veriyorsunuz. Roman politikasının bitmesinin baş sebebi Yüksel Taşkın’dır. En büyük deprem Romanlara yaşatılmıştır. 2023 yılında; Romanların TBMM’de temsilcisi olmayacak. Sizin ikinci yüzyıldan anladığınız bu mu? 600 aday koydunuz 1 Romana mı yer bulamadınız?

BAŞKA SİYASİ PARTİYE KATILACAK MI?

CHP’nin dışında başka bir siyasi partiye katılıp katılmayacağı sorusu üzerine ise Purçu, “Başka bir siyasi partiye kesinlikle katılmam” yanıtını verdi.

SOSYAL MEDYA HESABINI GÜNCELLEDİ

Öte yandan Özcan Purçu, Twitter profilinden CHP'yi kaldırarak "Bağımsız İzmir Milletvekili" yazdı.