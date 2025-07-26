Özdağ'dan İmralı'daki Veysi Aktaş'ın tahliye edilmesine tepki:

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İmralı F Tipi Cezaevi’nde bulunan PKK terör örgütü hükümlüsü Veysi Aktaş'ın tahliye edilmesine ilişkin olarak, "200’den fazla ağır suçlu PKK’lı tahliye oldu ve tahliyeler devam ediyor ancak Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Ayşe Barım, Aykut Erdoğdu, Buğra Gökçe ve diğerleri ise hala tutuklu. Tutuksuz yargılanmalılar" ifadesini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"200’den fazla ağır suçlu PKK’lı tahliye oldu ve tahliyeler devam ediyor ancak Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Ayşe Barım, Aykut Erdoğdu, Buğra Gökçe ve diğerleri ise hala tutuklu. Tutuksuz yargılanmalılar."