İYİ Parti’den ‘ittifak’ yanıtı alamayan Özdağ, ‘Kars’ kararını verdi: MHP’yi destekleyeceğiz!

Yayınlanma: 14.01.2024 - 19:07

Güncelleme: 14.01.2024 - 19:27

Türkiye yerel seçimlere hazırlanırken partilerin 'işbirliği' ve 'ittifak' arayışı da hız kazandı.

Son olarak eski partisi İYİ Parti'ye 'ittifak' çağrısında bulunan ancak yanıtsız kalan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kars'ta aldıkları kararı duyurdu.

Burada HDP'nin kazanmaması için MHP'yi destekleyeceklerini belirten Özdağ, benzer bir durumun Iğdır'da da olduğunu anımsattı.

Özdağ'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Mesela Kars'ta MHP'yi destekleyeceğiz. Neden? AK Parti aday çıkartmıyor, MHP'yi destekliyor. Orada HDP’nin kazanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim de Kars’ta destekçi kitlemiz var. İstesek yarın aday çıkarırız ama yapmayacağız. HDP’nin kazanmasını engelleyecek şekilde davranacağız. Benzer tavrı Iğdır’da da alacağımızı duyurmuştuk. Şaşırtıcı bazı adımları önümüzdeki günlerde tekrar açıklayacağız."