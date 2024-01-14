İYİ Parti’den ‘ittifak’ yanıtı alamayan Özdağ, ‘Kars’ kararını verdi: MHP’yi destekleyeceğiz!
İYİ Parti'ye yaptığı 'ittifak' çağrısı yanıtsız kalan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Kars'ta MHP'yi destekleyeceklerini söyledi. Burada DEM Parti'nin kazanmaması gerektiğini düşündüklerini belirten Özdağ, buna benzer bir kararı Iğdır'da aldıklarını da hatırlattı.
Türkiye yerel seçimlere hazırlanırken partilerin 'işbirliği' ve 'ittifak' arayışı da hız kazandı.
Son olarak eski partisi İYİ Parti'ye 'ittifak' çağrısında bulunan ancak yanıtsız kalan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kars'ta aldıkları kararı duyurdu.
Burada HDP'nin kazanmaması için MHP'yi destekleyeceklerini belirten Özdağ, benzer bir durumun Iğdır'da da olduğunu anımsattı.
Özdağ'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
"Mesela Kars'ta MHP'yi destekleyeceğiz. Neden? AK Parti aday çıkartmıyor, MHP'yi destekliyor. Orada HDP’nin kazanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim de Kars’ta destekçi kitlemiz var. İstesek yarın aday çıkarırız ama yapmayacağız. HDP’nin kazanmasını engelleyecek şekilde davranacağız. Benzer tavrı Iğdır’da da alacağımızı duyurmuştuk. Şaşırtıcı bazı adımları önümüzdeki günlerde tekrar açıklayacağız."
En Çok Okunan Haberler
-
- Ağzımın içi cam kırıklarıyla dolu
- İlk açıklama 'ucube başkanlık sistemi' oldu
- Destici'nin FETÖ 'övgüleri' gündem oldu
- 'Film gibi kumpası izleyin'
- 'Maksat devletimizi güçsüz göstermek'
- Sınır noktasında o sözleri söyledi!
- CHP milletvekili trafik kazası geçirdi
- 'Evini satışa çıkardı' haberlerine Cem Yılmaz'dan tepki
- Bakandan tarikat vakfına ziyaret!
- 'İnci Taneleri'nin sazcısı hakkında korkunç iddialar!