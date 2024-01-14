İYİ Parti’den ‘ittifak’ yanıtı alamayan Özdağ, ‘Kars’ kararını verdi: MHP’yi destekleyeceğiz!

İYİ Parti'ye yaptığı 'ittifak' çağrısı yanıtsız kalan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Kars'ta MHP'yi destekleyeceklerini söyledi. Burada DEM Parti'nin kazanmaması gerektiğini düşündüklerini belirten Özdağ, buna benzer bir kararı Iğdır'da aldıklarını da hatırlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2024 - 19:07
İYİ Parti’den ‘ittifak’ yanıtı alamayan Özdağ, ‘Kars’ kararını verdi: MHP’yi destekleyeceğiz!
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Türkiye yerel seçimlere hazırlanırken partilerin 'işbirliği' ve 'ittifak' arayışı da hız kazandı.

Son olarak eski partisi İYİ Parti'ye 'ittifak' çağrısında bulunan ancak yanıtsız kalan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kars'ta aldıkları kararı duyurdu.

Burada HDP'nin kazanmaması için MHP'yi destekleyeceklerini belirten Özdağ, benzer bir durumun Iğdır'da da olduğunu anımsattı.

Özdağ'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Mesela Kars'ta MHP'yi destekleyeceğiz. Neden? AK Parti aday çıkartmıyor, MHP'yi destekliyor. Orada HDP’nin kazanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim de Kars’ta destekçi kitlemiz var. İstesek yarın aday çıkarırız ama yapmayacağız. HDP’nin kazanmasını engelleyecek şekilde davranacağız. Benzer tavrı Iğdır’da da alacağımızı duyurmuştuk. Şaşırtıcı bazı adımları önümüzdeki günlerde tekrar açıklayacağız."


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