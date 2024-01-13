Ümit Özdağ duyurdu... Zafer Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin İstanbul adayının Eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2024 - 13:12
Ümit Özdağ duyurdu... Zafer Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu!
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 31 Mart yerel seçiminde partisinin  İstanbul adayını açıkladı.

Zafer Partisi'nin İstanbul adayı, eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu oldu.

ADAY TANITIMINDA ÖZEL VE İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI!

Açıklamasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Özdağ,  şunları kaydetti:

“Biz aday tanıtım toplantımızı iptal etmeyeceğiz. Özgür Özel'in aday tanıtım toplantılarını değil, DEM Parti ile görüşmelerini iptal etmesi gerekiyor. AKP de iptal etmiş bir tanıtım programını. AKP'nin de iptal etmesi gereken bir başka büyük teröristin Şeyh Said’in Diyarbakır’da 12 kilometrelik bulvara kayyum tarafından isminin verilmesini iptal etmesidir.

İstanbul'da zafere ulaşmak için hep birlikte büyük bir mücadele vereceğiz. İstanbul aslında birbirinden çok farklı olmayan iki zihniyet arasında mahkum değil. İki zihniyet de aynı müteahhitlerle çalıştılar. İki zihniyet de İstanbul'un değil müttehitlerin çıkarlarını savundular. Şimdi bu iki zihniyet İstanbulluların karşısına çok farklı bir şey gibi çıkıyorlar. Gerçek farkı yaratmak için Türkiye'de ve İstanbul'da zafer zamanı diyoruz. İmamoğlu, CHP'ye eş genel başkanlık yapmaktan İstanbul'la ilgilenmeye vakti olmadı.”


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