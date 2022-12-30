Özdağ'dan IŞİD uyarısı: MİT müsteşarıyla paylaştım

30 Aralık 2022 Cuma, 17:59

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı TELE1 yayınında tarikat ve cemaatlerde selefileşme olduğunu öne sürdü.

Özdağ'ın açıklamaları şöyle:

Sınırda sadece güvenliği sağlamak yetmez. Türkiye’de cihatçı selefi imamların görevden alınması lazım. Diyanet’in harekete geçmesi lazım. İmam hatipler hızla medreseleşiyor. Tarikat ve cemaatlerde de bu selefileşme söz konusu. Bunun etkisine de giriyorlar. Sadece Suriye’den değil, Kafkasya’dan Orta Asya’dan geliyor. Ülkemiz büyük bir tehditle karşı karşıya. Çünkü şeriat propagandası yapıyorlar. Bunun kayıtları var.

"HİZBULLAH’TAN FARKLI BİR YAPIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Ülkemiz olağanüstü büyük bir tehdit ile karşı karşıya. PKK – IŞİD çatışmaları sırasında devlet kuvvetlerinin kurmuş olduğu değişik irtibatlardan onların Türkiye’ye girip çıkmalarına izin vermelerinden, Türkiye’yi cephe gerisi olarak kullanmalarına izin vermelerinden dolayı Türkiye’yi etüt etme, reflekslerini tanıma şansı buldular. Aynen bir zamanlar Hizbullah’ın bu şansı bulduğu ve daha sonra bu öğrendiklerini Türkiye’ye karşı kullandıkları gibi. Ama Hizbullah’tan farklı bir yapı ile karşı karşıyayız. Dış bağlantıları çok güçlü.

Bunların dış bağlantıları çok güçlü. İçlerine yabancı istihbarat servislerinin sızması çok kolay ve bunu çok etkili yapabiliyorlar. Türkiye bir IŞİD tehlikesiyle karşı karşıya.

“BANA GELEN BİLGİLERİ MİT MÜSTEŞERINA VERDİM”

Soylu’nun Türkiye’nin iç güvenliği için tehdit olduğunu düşünüyorum. Ben bu konuda bana gelen bilgileri MİT müsteşarına resmi belgeyle yolladım. Devlet bunu bilsin ve gereken yapılsın diye. Gerekenin yapıldığını da gördüm. Benim yolladığım resmi belgeyi Süleyman Soylu’ya yollamış. Kendi güvenliğimizi sağlamaktan başka şansımızın olmadığı bir ülkede yaşayarak mücadele ediyoruz.