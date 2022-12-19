Ümit Özdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: HDP'yi destekliyorsunuz

19 Aralık 2022 Pazartesi, 20:38

Eski HDP Milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'ye polisin tokat atmasını protesto etmek için Kadıköy'de buluşanlara polis müdahale etti. HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ise parti binasına alınmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaşananlara ilişkin olarak Twitter hesabından, "Hiçbir siyasi partinin genel başkanı, hiçbir şart altında, talimat üzerine polis ablukasıyla muhatap edilemez! HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’a yönelik bu ayıbı kınıyorum" paylaşımını yapmıştı.

Hiçbir siyasi partinin genel başkanı, hiçbir şart altında, talimat üzerine polis ablukasıyla muhatap edilemez! HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’a yönelik bu ayıbı kınıyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 19, 2022

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kemal bey, ben ve Zafer Partisi heyeti Hatay’a Süleyman Soylu’nun talimatı ile Anayasa çiğnenerek sokulmadığımız zaman benzer bir açıklama yapsaydınız bu açıklamanızı demokrasiye sahip çıkma diye anlardım. Oysa benim durdurulmama tepki vermediniz. HDP’yi destekliyorsunuz."

Kemal bey, ben ve Zafer Partisi heyeti Hatay’a Süleyman Soylu’nun talimatı ile Anayasa çiğnenerek sokulmadığımız zaman benzer bir açıklama yapsaydınız bu açıklamanızı demokrasiye sahip çıkma diye anlardım. Oysa benim durdurulmama tepki vermediniz. HDP’yi destekliyorsunuz. https://t.co/qzDGL2jegV — Ümit Özdağ (@umitozdag) December 19, 2022

NE OLMUŞTU?

HDP ile Emek ve Özgürlük İttifakı, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü ve tutuklu yakınlarına yönelik dün yaşanan polis şiddetini protesto etmek amacıyla HDP Kadıköy İlçe Başkanlığı önünde bugün basın açıklaması yapmak istedi. Ferhat Encü ile yaklaşık 60 kişi dün sert müdahale ile gözaltına alınmıştı.

Ancak Buldan ve bazı HDP milletvekilleri ilçe binasına ulaşsa da Mithat Sancar, Grup Başkanvekili Sezai Temelli ile bazı HDP milletvekilleri de partililerle birlikte polis ablukasını geçemediği için henüz binaya giremediğinden basın açıklaması yapılamamıştı.