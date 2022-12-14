Ümit Özdağ'dan 'İmamoğlu' açıklaması
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı duruşmaya ara verilmesi sonrasında paylaşımda bulundu. Özdağ, "Bugün İmamoğlu ile ilgili mahkemeden bir siyasi yasak kararı çıkması 'Biz anlaştık' demektir" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasında savcı, daha önce verdiği mütalaasını tekrar etti, İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istedi.
İmamoğlu'nun avukatları, mütalaa karşısında savunma için ek süre istedi. Talebi reddeden mahkeme, duruşmaya bugün saat 16.00’ya kadar ara verdi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ara karara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Özdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bugün İmamoğlu ile ilgili mahkemeden bir siyasi yasak kararı çıkması 'Biz anlaştık' demektir. Böylece İmamoğlu anlaşmalı 'mağdur' olarak devri sabık yaratmayacak bir cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Ceza verilmez ise Erdoğan Kılıçdaroğlu’nun adaylığını tercih ediyor demektir."
Bugün İmamoğlu ile ilgili mahkemeden bir siyasi yasak kararı çıkması “Biz anlaştık” demektir.Böylece İmamoğlu anlaşmalı “mağdur” olarak devri sabık yaratmayacak bir cumhurbaşkanı adayı olacaktır.Ceza verilmez ise Erdoğan Kılıçdaroğlu’nun adaylığını tercih ediyor demektir.— Ümit Özdağ (@umitozdag) December 14, 2022
Video Haberler
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
- Yusuf Ziya Gümüşel'in ilk ifadeleri ortaya çıktı!
- 'Yaptığı ucuz kahramanlık...'
- İmamoğlu davasında savcı istinafa gidecek
- İmamoğlu'ndan tarihi buluşmada ilk açıklama
- İmamoğlu sessizliğini bozdu!
- Özgenç, Erdoğan'dan beklentisini açıkladı
- İmamoğlu davasının hâkimi hakkında çarpıcı iddia
- Demirtaş'tan İmamoğlu'na mesaj: 'Yine de geç değil...'
- Yurttaşlar, Saraçhane'de tek yürek oldu