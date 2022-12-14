Ümit Özdağ'dan 'İmamoğlu' açıklaması

14 Aralık 2022 Çarşamba, 15:48

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasında savcı, daha önce verdiği mütalaasını tekrar etti, İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istedi.

İmamoğlu'nun avukatları, mütalaa karşısında savunma için ek süre istedi. Talebi reddeden mahkeme, duruşmaya bugün saat 16.00’ya kadar ara verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ara karara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Özdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İmamoğlu ile ilgili mahkemeden bir siyasi yasak kararı çıkması 'Biz anlaştık' demektir. Böylece İmamoğlu anlaşmalı 'mağdur' olarak devri sabık yaratmayacak bir cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Ceza verilmez ise Erdoğan Kılıçdaroğlu’nun adaylığını tercih ediyor demektir."