Özel, aktif gazeteciliği bıraktığını duyuran Yarkadaş'a çağrı yapmıştı: Kararı belli oldu
CHP Kurultayı hakkında "Özgür Özel kazanırsa mesleği bırakırım" sözlerini sarf eden gazeteci Barış Yarkadaş, Özel'in yeni Genel Başkan seçilmesinin ardından gazeteciliği bıraktığını duyurmuştu. CHP lideri Özel'in çağrısının ardından Yarkadaş, nihai kararını açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel'in 812 oy ile genel başkan seçilmesinin ardından TV100.com yazarı Barış Yarkadaş'ın 16 Eylül'de yayınlanan Kübra Par'la Farklı Açılar programındaki "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım" sözleri sosyal medyada gündem olmuştu. Yarkadaş bunun üzerine aktif gazeteciliği bıraktığını açıklamıştı.
KARARINI VERDİ
Yarkadaş bugün katıldığı canlı yayında nihai kararını açıklayarak "Yazılarımla da TV100'de olacağım. Ama dediğim gibi aktif gazeteciliği bir kenara şimdilik bıraktık." dedi.
ÖZGÜR ÖZEL İLE NE KONUŞTU?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşmeye ilişkin de konuşan Yarkadaş "Özgür Özel'le uzun bir görüşme yaptık. 3 yıl birlikte biz milletvekilliği yaptık. Dolayısıyla biz kendisinin deyimiyle kardeşlik hukukumuz var. Hiçbir şekilde mesleği bırakmamın doğru olmayacağını ifade etti. Mesleği bırakmam halinde çok üzüleceklerini belirtti. Ben de yeniden değerlendireceğimi belirttim." ifadelerini kullandı.
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