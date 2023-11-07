Özel'den mesleği bırakan Yarkadaş'a çağrı: Kararını yeniden değerlendirmeli
CHP lideri Özgür Özel, verdiği 'söz' nedeniyle mesleği bırakan Barış Yarkadaş'ın kararını doğru bulmadığını belirterek yeniden değerlendirme yapması gerektiğini söyledi. Özel, yarın Yarkadaş'ı arayacağını da ifade etti.
CHP'de yaşanan değişimin ardından TV100.com yazarı gazeteci Barış Yarkadaş, seçim öncesi verdiği 'söz' nedeniyle mesleği bıraktığını duyurdu.
Canlı yayında, "Kamuoyuna verdiğim sözü tutuyorum. Saat 23:49 itibariyle söz verdiğim üzere aktif gazeteciliği bırakıyorum" ifadelerini kullanan Yarkadaş, gözyaşlarını da tutamadı.
Yarkadaş'ın açıklamalarının ardından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı’nda, partinin yeni genel başkanı seçilen Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
ÖZEL'DEN 'MESLEĞE DÖN' ÇAĞRISI
Özel, kendi başarısı nedeniyle Barış Yarkadaş'ın gazeteciliği bırakmasının doğru olmadığını belirterek, Yarkadaş'ın gazeteciliğe devam etmesini istedi.
Benim bir başarımın, bir gazetecinin meslek yaşantısına mal olmasını doğru bulmam.— Özgür Özel (@eczozgurozel) November 6, 2023
Barış Yarkadaş, önceki dönemde parlamentoda birlikte görev yaptığım bir arkadaşımdır.
Kendisi geçmiş dönemde karşımda yer almışsa ve gazetecilik sınırlarını aşan yorumlarda bulunmuşsa da ben…
Özel'in açıklaması şu şekilde:
"Benim bir başarımın, bir gazetecinin meslek yaşantısına mal olmasını doğru bulmam.
Barış Yarkadaş, önceki dönemde parlamentoda birlikte görev yaptığım bir arkadaşımdır.
Kendisi geçmiş dönemde karşımda yer almışsa ve gazetecilik sınırlarını aşan yorumlarda bulunmuşsa da ben geçmişten yana bir kırgınlık taşımayacağıma dair delegelerimize ve kamuoyuna söz verdim. Sözüm sözdür.
Barış Yarkadaş'ın kararını yeniden değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum, bu konuda yarın kendisini arayacağım."
‘Özel kazanırsa mesleği bırakırım’ demişti: Barış Yarkadaş kararını açıkladı— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 6, 2023
NE OLMUŞTU?
TV 100'de Kübra Par'ın programında CHP kurultayıyla ilgili iddialı sözler söyleyen Yarkadaş "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım" ifadelerini kullanmıştı. Par’ın “Çok iddialı oldu” sözlerine karşılık da Yarkadaş, “Vallahi mesleği bırakırım” demişti.
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