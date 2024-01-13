Özgür Özel'den Erdoğan'a tepki: Bu siyaseten saygısızlıktır!

Yayınlanma: 13.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 13.01.2024 - 03:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da pazar günü düzenlenecek anayasa mitingi için vatandaşlara çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın miting saatine aday tanıtımı koyduğunu hatırlatan Özel, “Siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür. Biz bu ülkeyi kuran iradeyiz. Kimse Atatürk’ün kurduğu partinin milliyetçiliğini, vatanseverliğini sorgulamasın” değerlendirmesini yaptı.

Özel memleketi Manisa’da STK temsilcileri, muhtarlarla toplantı yaptıktan sonra Turgutlu ve Akhisar belediyeleri tarafından yapılan tesislerin toplu açılış törenlerine katıldı. Emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çekilmesi yönünde hükümete çağrı yaptı. Yerel seçimlerden güçlü çıkacaklarını da vurgulayan Özel, “Mayıs seçimlerinde ‘Din, bayrak, vatan elden gidiyor’ diyerek sahte video hazırlayanlara, emeklileri 7500 TL vererek açlığa sürükleyenlere seçimlerde sarı kart, gösterelim. Bu seçimde gösterilecek bir sarı kart; pabucun pahalı olduğunu, emekçiye, emekliye sırt dönenin, esnafı bu halde bırakanın ve bu ülkenin yoksulluk sorununu çözmemenin bir bedeli olduğunu görecek” dedi.

Emekli maaşlarını eleştiren Özel, “Binlerce emekli 7500 lira emekli maaşı alıyor. Bir emekli, bu iktidar geldiğinde, bire bir buçuk emekli maaşı alıyordu, asgari ücrete göre. Bu hesaba göre, bugün emekli maaşının en düşüğünün 25 bin lira olması lazım” açıklamasında bulundu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın yeniden aday gösterilmesiyle ilgili soru üzerine ise Özel, “Anketlerde yalnızca CHP üyelerinin değil tüm Hataylıların görüşünü aldık” ifadelerini kullandı.

‘İKTİDARA YETER DİYECEĞİZ’

Ankara’da yarın büyük bir kalabalıkla “İktidara yeter” diyeceklerinin altını çizen Özel, tüm yurttaşları Tandoğan’a davet ederek şu ifadeleri kullandı:

“Çağrıda bulunduk, Tandoğan’da pazar günü saat 13.00’te. Peki Erdoğan ne yaptı? Pazartesi günü yapacağı belediye başkanları aday açıklamasını pazar günü bizim miting saatimize çekti. Amacı biz miting yaparken, televizyonların onun adaylarını yayımlaması; amacı emeklinin, EYT mağdurlarının, staj mağdurlarının, enflasyona ve hayat pahalılığına, hukuksuzluklara, haksızlıklara isyan edenlerin sesini kısmak. Buradan sesleniyorum, ‘Ey Recep Tayyip Erdoğan’ emekliyi, emekçiyi, işçiyi, memuru, çiftçiyi, hiçbirimizi susturamazsın. Sesimizi duyacaksın, sana bu sesi duyuracağız.”