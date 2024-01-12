Son dakika… Özgür Özel Manisa'daki programını iptal etti: CHP MYK yarın olağanüstü toplanacak
Son dakika haberi... CHP lideri Özgür Özel, Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri üzerine yarın (13 Ocak) Manisa'daki aday tanıtım toplantısını iptal ederek Ankara’ya dönme kararı aldı. Özel, yarın (13 Ocak) CHP Genel Merkezi’nde Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplayacak.
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından Pençe-Kilit bölgesinde 5 askerin şehit düştüğü 8 askerin de yaralandığı duyuruldu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri üzerine yarın (13 Ocak) Manisa'daki aday tanıtım toplantısını iptal ederek Ankara’ya dönme kararı aldı.
Özel, yarın (13 Ocak) CHP Genel Merkezi’nde Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplayacak.
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