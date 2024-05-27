Özel, emeklilerle yaptığı mitingde 'hakkınızı söke söke alacağım' dedi, liderlere seslendi: 'Eli havada bırakmayın'

Yayınlanma: 27.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.05.2024 - 04:00

Türkiye’nin dört bir yanından gelen emekliler dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla Ankara Tandoğan Meydanı’nda toplandı.

Meydandaki kalabalığa seslenen Özel, “Bu meydan Türkiye’nin en büyük korosu. Dünyanın en acıklı şarkısını söylüyorlar. Bu sesi ya duyacaklar ya da söz verdiğim gibi durmayacağım, susmayacağım; sesinizi bütün Türkiye’ye duyuracağım. Hakkınızı söke söke alacağım” dedi. En düşük emekli maaşının 10 bin lira olduğunu anımsatan Özel, bu maaşı yurtdışı programlarında yabancı liderlere söylediğinde “çeviri hatası sandıklarını” anlattı. İktidarın temmuzda KYK yurtlarını emeklilere açacağını anımsatan Özel, “Emekli ‘Açım’ diyor, bunlar ‘Yurda git, tatil yap’ diyor. Alay ediyorlar. Tüm kapasite kullanılsa sadece 250 emekliden biri gidebilir. Ama emekli asıl karnını doyurma derdinde. Yazıklar olsun bu düzene. Değiştireceğiz bunu” dedi.

GULYABANİ SARAY’A GİTTİ

Bugün emekli maaşının 2002 yılındaki oranına göre 26 bin lira olması gerektiğini söyleyen Özel, “Emekli maaşını 26 bin liradan 10 bin liraya düşürenlerden hesap soracağım. Tüm emeklilere ödenen para, bütçede faize ödenenden çok daha az. Emeklilerin toplam aylıkları önceki yıllarda milli gelirin yüzde 7’sine denk gelirken yüzde 5’e düştü” ifadelerini kullandı. İktidarın uyguladığı politikaların IMF politikası olduğunu söyleyen Özel, “Başımızda bir Gulyabani var. IMF değil ama hayaleti aramızda dolaşıyor” diye konuştu. Ardından kürsünün önünde duran Gulyabani kuklasını işaret ederek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e seslenen Özel, “Bu Gulyabani’ni al, Saray’a git, biraz da zenginlerden istesin. Yoksulun sırtından düş” ifadesini kullandı. Gulyabani kuklası da meydandan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın olduğu yere doğru taşındı. Bu sırada kalabalık “Tayyip istifa” sloganları attı.

Siyasetteki normalleşme sürecine de gönderme yapan Özel, “Normalleşmeye Türkiye’nin ihtiyacı var ama emeklinin ekonomisi normalleşmeden Türkiye normalleşemez” diye konuştu.

Mitinge CHP'li vekiller, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de destek verdi.

15 MADDELİK ÇÖZÜM ÖNERİSİ

CHP lideri Özel, konuşmasında 15 maddelik çözüm önerisini sıraladı: “En düşük emekli aylığının asgari ücretten az olamayacağını yasal düzenlemeye bağlayalım. Prim güncelleme kat sayısını, aylık bağlama oranını, aylıkların alt sınırını hakkaniyetli ölçüde artıralım. İntibak Yasası çıkaralım. İlaç katılım paylarını, muayene ücretlerini ortadan kaldıralım. Emeklinin protezdeki ücretini ödeyelim. Sendikal örgütlenme hakkı tanınmalı. Bayram ikramiyeleri asgari ücret seviyesine çıkarılmalı. Özel sandıklarından emekli olanların bayram ikramiyeleri eşitlenmeli, ilaç katkı payı düşürülmeli, promosyon ödemesi yapılmalı. Emekli Kart ile elektrik, doğalgaz, su faturlarında yüzde 25-40 arası indirim yapılmalı. Kademe bekleyenlerin, staj ve çıraklık mağdurlarının sorunu çözülmelidir. 65 yaş üstü ulaşım sorunu kanun yoluyla devletin cebinden çözülmelidir. Çalışan emeklilerden SGK destek primi kesilmemeli. Emeklilerin kredi kartı borçları bir sefere mahsus bütün faizleri silinerek 5 yıla bölünmeli. Herkesten kazancı ölçüsünde vergi alınmalı. Hem hükümete hem muhalefete çağrımızdır. Gelin bu sorunları hep birlikte çözelim. Emeklinin elini havada bırakmayın.”

TANDOĞAN’DA ‘ROLEX VE ISTAKOZ’ ÇİZİMLERİ

Miting için her yaştan yurttaş ve emekliler, sabahın erken saatlerinde alınan güvenlik önlemleri ve kapatılan yollar nedeniyle Anıtkabir’in yanındaki Gençlik Caddesi’nden yürüyerek meydana ulaştı. Meydanda Tüm Emekli-Sen, EYT’liler, DİSK, TKP, Birleşik Emekliler Sendikası gibi demokratik kitle örgütleri, temsilcileri ve sendika üyeleri ile kademeli emeklilik uygulaması beklediklerini yönelik sloganlar atan yurttaşlar, staj ve çıraklık mağdurları ve haklarını arayan emekli astsubaylar yer aldı. Miting öncesi hoparlörlerden Ankara yöresine ait türküler seslendirildi. Ayrıca Tolga Sağ da sazıyla emeklilere dinleti yaptı. Meydanda “Onurlu yaşam hakça paylaşım”, “Emekli aç, sefalet ücreti istemiyoruz”, “Emeklilikte huzur, yaşamda onur”, “Maaş 10 bin lira, kira 20 bin” gibi dövizler dikkat çekti. Meydanda “Artvin, İliç olmayacak”, “3600 ek gösterge hakkımızı istiyoruz” gibi afişler de açıldı. Alana ayrıca güncel siyasi tartışmalara gönderme yapan “rolex ve ıstakoz” çizimleri de görüldü.

‘BU KÖHNE DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ'

Mitinge desteğe gelen sendika ve derneklerin temsilcileri ile mitingin hazırlığından sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer konuştu.

Gamze Taşçıer: Atatürk’ün dediği gibi emekli devletin aynadaki görüntüsüdür. Ne yazık ki tablo kötü. Bir parkta keyifle oturup çayınızı yudumlamak yerine çay simit hesabıyla ay sonunu nasıl getireceğinizi düşünüyorsunuz. İŞKUR’un kapısında sosyalleşiyorsunuz. Sesinizi sizi bütçeye yük gören iktidara duyurmaya çalışıyorsunuz.

Cengiz Yavuz (Emekli Sen Genel Başkanı): Ömrümüzü madenlerde harcadık. Şimdi hakkımız insan onuruna yaraşır emeklilik. Bize reva görülen açlık sınırındaki ücret, ucuz ekmek kuyrukları. Bu köhne düzeni değiştireceğiz.

Mahmut Şengül (Birleşik Emekliler Sendikası Başkanı): Yönetemiyorsanız bir an önce istifa edin. Emekliye kaynak lazımsa Diyanet’in, Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesinden tasarruf edin.

Satılmış Çalışkan (Tüm Emekliler Derneği Başkanı): Bir an önce intibak yasamızın yasalaşmasını istiyoruz. Geçinebileceğimiz bir emekli aylığı istiyoruz.

‘BİZE REVA GÖRDÜKLERİ YAŞAM BU MU?’

Mitingde konuşma yapan 61 yaşındaki bir kadın hayat hikâyesini “Rahmetli babamdan kalan 4 bin TL ile yaşamaya çalışıyorum. Eşimden ayrıldım, derme çatma bir evde oğlum ile yaşamaya çalışıyorum. Bu yaştan sonra evlattan, aileden, çevreden para bekliyorum. Bize reva gördükleri hayat bu mu? Sizin elektriğiniz, suyunuz kesildi mi? Pazarda döküntüleri topladınız mı? Başım dik, karşınızda dimdik şekildeyim. Bizi yönetenlerin başları dik mi? Vicdanları rahat mı?” ifadeleriyle anlattı.

