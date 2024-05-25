CHP Genel Başkanı Özgür Özel yarın emeklilerle buluşacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da düzenlenen 'Büyük Eğitim Mitingi'nin ardından yarın Ankara’da 'Büyük Emekli Mitingi'ni düzenleyecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2024 - 21:09
CHP Genel Başkanı Özgür Özel yarın emeklilerle buluşacak
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Ankara Tandoğan Meydanı'nda emeklilerle bir araya gelecek olan Özel, daha önce yaptığı açıklamada, “Artık CHP’nin tematik mitingleri olacak. Biz her derdi olan için, haksızlığa uğrayan için sokakta olacağız. Onların demokratik haklarını meydanda dile getireceğiz” demişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise miting için İstanbul'un 39 ilçesinden otobüs kaldırılacağını belirtti.

Özgür Özel, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emeklinin hakkını Cumhuriyet Halk Partisi alacak! #BüyükEmekliMitingi" ifadelerine yer verdi.



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