Özgür Özel'den Bor ve Feyman ailelerine taziye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'daki cenaze törenlerinde, Bor ve Feyman ailelerine başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatlarını kaybeden önceki dönem Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor ile haber spikeri Gülgün Feyman’ın babası emekli Kıdemli Albay Altan Feyman’ın cenaze törenlerine katıldı.
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