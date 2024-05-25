Özgür Özel'den Bor ve Feyman ailelerine taziye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'daki cenaze törenlerinde, Bor ve Feyman ailelerine başsağlığı diledi.

ANKA
Yayınlanma: 25.05.2024 - 14:25
Özgür Özel'den Bor ve Feyman ailelerine taziye
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatlarını kaybeden önceki dönem Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor ile haber spikeri Gülgün Feyman’ın babası emekli Kıdemli Albay Altan Feyman’ın cenaze törenlerine katıldı.

 


CHP Genel Başkanı Özgür Özel haberleri Özgür Özel haberleri çankaya haberleri

İlgili Haberler

Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanlığı' sorusu: İmamoğlu veya Yavaş aday olacak mı?

Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanlığı' sorusu: İmamoğlu veya Yavaş aday olacak mı?
Özgür Özel'in Temel Karamollaoğlu'na yapacağı ziyaret ertelendi

Özgür Özel'in Temel Karamollaoğlu'na yapacağı ziyaret ertelendi
Özgür Özel'den staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına destek

Özgür Özel'den staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına destek
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'li Öztürkmen mülakat skandalını açıkladı: Sonuncuyu birinci yapan fotoğraf... Torpilin pozu da çıktı!

CHP'li Öztürkmen mülakat skandalını açıkladı: Sonuncuyu birinci yapan fotoğraf... Torpilin pozu da çıktı!
Aslıhan Kapanşahin kimdir? Kaç yaşında, boyu kaç? Hangi dizilerde oynadı?

Aslıhan Kapanşahin kimdir? Kaç yaşında, boyu kaç? Hangi dizilerde oynadı?
Azaltılmasını talep etmişti: Cem Yılmaz’ın ‘nafaka’ davası sonuçlandı

Azaltılmasını talep etmişti: Cem Yılmaz’ın ‘nafaka’ davası sonuçlandı
Kurtlar yerleşim yerine indi! Sokak köpeğini parçaladı

Kurtlar yerleşim yerine indi! Sokak köpeğini parçaladı
Bakan Şimşek'ten 'dolar' sorusuna yanıt: 'Uzun vadede dalgalanacak ama...'

Bakan Şimşek'ten 'dolar' sorusuna yanıt: 'Uzun vadede dalgalanacak ama...'
Lütfü Savaş’ın hedefi Gökhan Zan oldu!

Lütfü Savaş’ın hedefi Gökhan Zan oldu!
Son Dakika… İstanbul'da '1 Mayıs' baskınları! Gözaltına alınanların tamamı tutuklandı

Son Dakika… İstanbul'da '1 Mayıs' baskınları! Gözaltına alınanların tamamı tutuklandı
Survivor All Star’da tansiyon artıyor! Nagihan Karadere kimdir? Neden konseyde tartıştı?

Survivor All Star’da tansiyon artıyor! Nagihan Karadere kimdir? Neden konseyde tartıştı?