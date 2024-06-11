Özel, Erdoğan’ın 18 yıl sonra bugün CHP’ye yapacağı ziyaret öncesi kurmaylarını dinledi: Samimiyet beklentisi

Yayınlanma: 11.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.06.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasetteki normalleşme süreci kapmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi’ne yapacağı iadeiziyaret öncesi kurmaylarının görüşlerini dinledi.

Özel, ilk olarak parti meclisini (PM) ardından merkez yönetim kurulunu (MYK) topladı. Erdoğan görüşmesinden beklentilerini aktaran parti yönetimi “Özellikle asgari ücret ve emekliler konusunda temmuz için bir iyileştirme bekliyoruz. Yargıya müdahalenin bitmesi, Gezi tutukluları konusunda da adım atılması beklentimiz var” diyor.

‘SOKAĞIN TEPKİSİ OLUMLU’

Bazı PM üyeleri Erdoğan’la yapılan görüşmenin “CHP tabanında rahatsızlık yarattığını, Erdoğan’la yan yana görüntü verilmemesi gerektiğini” söylüyor. Parti içinden bazı isimler bu görüşmelerin Erdoğan’a yarayacağına yönelik endişelerini dile getiriyor. CHP yönetimi ise bu endişelere karşı Özel’in yaptığı “özgüvenli siyaset” vurgusuna dikkat çekiyor.

Normalleşme süreci kapsamında yapılan görüşmelerle ilgili düzenli olarak kamuoyu yoklamaları yaptığını söyleyen kurmaylar, “Sokaktan olumlu tepkiler alıyoruz. Sürecin güzel yansımaları oluyor. Siyasetimizde bir yumuşama da yok. Müzakere ve mücadele var” diyor.

‘ADIMLAR ATILMALI’

Bugünkü görüşmenin devamının da gelebileceğini söyleyen parti yönetiminden isimler, “Görüşmeler, bayramlaşmalar, telefonla iletişim devam eder. Bir de bu görüşmelerin bir anlamı olması için adımların da olması gerek. Mesela yargıya müdahale bırakılmalı. Bu kayyum uygulamaları ne kadar devam edecek? Ekonomide beklenen adımlar var, Gezi tutukluları var. Bunların hepsi konusunda samimi olarak bir gelişme olabileceğini, bir adım atılabileceğini düşünüyoruz” değerlendirmesini yapıyor. Görüşmede gündemde yine temmuz zammının, kayyumların, Emine Şenyaşar’ın gündeme gelmesi bekleniyor. CHP kurmayları yeni anayasa tartışmasının ise “Erdoğan gündeme getirirse konuşulacağını, mevcut anayasaya uyum konusundaki hassasiyetin yeniden dillendirileceğini” söylüyor.

