Özel'in 'ara seçim' turu sürüyor: 'Adeta bir suç durumuyla karşı karşıyayız'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim gündemiyle çıktığı siyasi parti turu kapsamında DEM Parti, TİP, EMEP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, ve Yeniden Refah Partisi'nin ardından bugün de Demokrat Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Özel ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ortak basın açıklaması düzenledi.

Özel'in açıklamasında öne çıkan başlıklar şunlar:

"Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Sandığı koyun ki iddialarınıza yanıt verelim. Ara seçimle ilgili beklenti ve talebimizi dile getirdik. Hesapların içine girdikleri noktada Anayasa'yı okumayı ihmal etmişlerdir.

30 ay bittikten sonra ara seçimin bir zaruret olduğunu, o sandalyeleri doldurmanın zorunluluk olduğunu şimdi okuması yazması olan herkes anlıyor. Adeta bir suç durumuyla karşı karşıyayız.

77. Madde'de yapılır denilen madde uygulanırken ama ara seçime gelince kaçıyorsunuz. Ara seçimden kaçmak siyasi bir tükenmişliğin itirafıdır.

Sizi mertçe, rekabet etmeye davet ediyoruz. Ama siz son yerel seçimdeki mağlubiyetin intikamını almayı tercih ediyorsunuz.

Erdoğan mevcudiyetini ara seçime borçludur. Bugün ara seçimin Anayasal zorunluluk olduğunu inkar etmek kendisini inkar etmektir.

Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'nda oturduğu her gün Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan ve görevinin gerektiğini yaptığını düşünen tüm savcılar hakimler açısından şüphe uyandırmaktadır."