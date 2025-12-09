Özel’in ‘Deden neredeydi?’ sorusuna Erdoğan’dan yanıt

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile aralarındaki 'cellat polemiğine dair, "Sarıkamış'ta şehit düşen rahmetli dedemizin bir asır önce nerede olduğunu sormuş. Gençlik kollarımız da bu siyaset acemisine hak ettiği cevabı vermiş" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“CHP Genel Başkanı, köşeye her sıkıştığında ya topu taca atıyor ya saldırganlaşıyor ya da saçmalıyor.

Yine aynısını yapmış, haddini de aşarak Sarıkamış’ta şehit düşen rahmetli dedemizin bir asır önce nerede olduğunu sormuş.

Gençlik Kollarımız da bu siyaset acemisine hak ettiği cevabı vermiş.

İstanbul halkının kaynaklarını yağmalayan suç örgütüne posta güvercinliği yapmayı marifet zanneden bu şahıs için daha fazla nefes harcamayı israf görüyor, Allah’tan kendisine akıl ve izan vermesini niyaz ediyorum.”