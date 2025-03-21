Özel, Saraçhane’de ikinci kez sabahladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İBB’nin Saraçhane’deki merkez yerleşkesinde ikinci geceyi de geçirdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da arasında olduğu çok sayıda kişinin, “şafak operasyonu” ile gözaltına alınmasının ardından İstanbul'a gelen Özel, dün gün boyu Saraçhane’de bulundu.
Özel geceyi de CHP yöneticileri, partisinin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, belediye başkanları ve milletvekilleri ile Saraçhane'de geçirdi.
ÖĞRENCİLER DE SARAÇHANE'DE BEKLİYOR
Bu arada bir grup öğrencinin Saraçhane'deki bekleyişi de sürüyor. İhtiyaçları için arada İBB binasına girmek isteyen öğrencilerle polis arasında yaşanan gerginlik, araya CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'in girmesiyle yatıştırıldı.
Çelik, görüşmelerin ardından, "Biz birbirimizi anlarız. CHP, gençlerin partisidir. Saraçhane, gençlerin evidir" paylaşımını yaptı.
Biz birbirimizi anlarız.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) March 20, 2025
CHP, gençlerin partisidir.
Saraçhane, gençlerin evidir. pic.twitter.com/4N6fK3ajA3
Bunun üzerine eylemciler ihtiyaç gidermek için gruplar halinde başkanlık binasına alındı.
İmamoğlu'nun gözaltındaki üçüncü gününde de partisince saat 20.30'da Saraçhane'de "Halk Buluşması" gerçekleştirilecek.
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