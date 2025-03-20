Büyük Saraçhane buluşmasında ikinci gün! Özgür Özel'den polise çok sert tepki

Yayınlanma: 20.03.2025 - 20:21

Güncelleme: 20.03.2025 - 21:19

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, CHP’liler tüm yurttaşları Saraçhane'ye İBB binasının önünde toplanma çağrısında bulundu.

CHP’nin çağrısı o binlerce yurttaşta karşılık buldu ve çevre illerden de gelenler de Saraçhane'ye akın etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı konuşmada, bugün akşam 20.30'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenecek halk buluşmasında yurttaşlara hitap edeceğini duyurmuştu.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ’TAN ÇAĞRI

Gözaltında olan İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından Saraçhane'deki İBB binası önüne toplanmak için çağrı yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ilk anından itibaren CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylık kararını askıya almış ve yurt dışı programını iptal edip destek ve dayanışma için İstanbul'a dönmüştü. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bütün yurttaşları Saraçhane’ye davet etti.

Yavaş, yaptığı çağrıda "Genel başkanımız Sayın @eczozgurozel ile birlikte milletin iradesine sahip çıkıyoruz! Saat 20.30’da herkesi Saraçhane’ye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşma yapması bekleniyor.

MANSUR YAVAŞ KONUŞUYOR

Mansur Yavaş'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Bu ülkeyi sahipsiz bırakmadık, asla bırakmayacağız. Bu ülkenin geleceğine, iradelerine sahip çıkan vatandaşlarımıza saygıyla selamlıyorum. Hak yerini bulacak, hukuk ve demokrasi kazanacak.

Bunu sizlerle birlikte yapacağız. Buraya tüm Türkiye olarak toplandık. Anayasamıza sahip çıkmak için buradayız. Milli iradenin üzerinde hiçbir şeyin olamacağını söylemek için buradayız.

Bu gençler bugün haksızlığa karşı çıkmak için buradalar. Her gün sesimiz daha gür çıkacak.

Bizler koltuk kavgası içinde değiliz. Oylarımızla, demokrasimize sahip çıkacağız.

Gerçek bir adalet, bağımsız ve tarafsız bir yargıyla mümkündür.

Cumhurbaşkanığı Hükümet Sistemi denendi ve olmadı.

Asla umutsuz olmayacağız. Umutsuzluk kaybetmek demektir. Ekrem Başkan da aramıza katılacak.

Buna inanın, Türk milleti bunu daha önce yaptı" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, konuşmasının sonunda Nazım Hikmet'in 'Duvar' isimli şiirini okudu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN POLİSE SERT TEPKİ!

Özgür Özel konuşmasının başında, polise sert tepki göstererek "Burayı provoke etmeyin' tepkisinde bulundu.

Özel'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"İstanbul Valisi Davut Gül'e sesleniyorum. Bu meydanı provoke etme. Bu meydanda biber gazı görmeyeceğim. Bir daha görürsem olacaklardan emniyet müdürü ve vali sorumludur. İl başkanımız valiye ulaştı. Buradaki durumu anlattı. Kendisi de gaz sıkılmaması yönünde talimat verdiğini söyledi. Bundan sonra kimse CHP'den salonlarda siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız.