Özgür Özel Reuters'a konuştu: Dikkat çeken 'kayyum' cevabı!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Reuters'a verdiği röportajda İBB'ye kayyum atanması halinde ne yapacaklarını söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün sabah evinden gözaltına alınması hakkında Reuters'a konuştu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İBB'ye kayyum atanırsa ne yapacaksanız?" sorusuna yanıt verdi.
İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin oylarını arttıracağını belirten Özel, Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecekteki herhangi bir seçimden korktuğunu ifade etti.
Öte yandan İBB'ye yönelik kayyum atanması halinde ne yapacağına dair sorulan soruya yanıt veren Özel, belediye binasından çıkmayarak kayyuma direneceklerini belirtti. Özel, muhalefetin böyle bir hamleye karşı "en güçlü demokratik tepkiyi" vereceğinin altını çizdi.
Etiketler: #Özgür Özel #Ekrem İmamoğlu #kayyum
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