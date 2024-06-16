Özel sektör öğretmenlerinden Bakan Tekin'e 'Mahmut Hoca' pankartlı protesto
Özel sektör öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in taban maaş ile ilgili bir yasal düzenlemeyi doğru bulmadığı, özel okul temsilcileri ile sözlü hukuk sürdürdüğü ile ilgili sözlerini, bakanlık önüne "Mahmut Hoca" pankartı asarak protesto etti.
Eğitim Nöbeti'ni sürdüren özel sektör öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in taban maaş ile ilgili bir yasal düzenlemeyi doğru bulmadığı yönündeki açıklamalarına Milli Eğitim Bakanlığı önüne "Mahmut Hoca" temalı pankart asarak tepki gösterdi.
Tekin'e, öğretmenler "Bize Patronların Sözü Değil Yasa Lazım" pankartı ile cevap verdi.
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