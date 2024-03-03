Özel'den, Erdoğan’ın ‘Para yok’ sözlerine tepki: Siz de ‘oy yok' diyerek yanıt verin!

Yayınlanma: 03.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.03.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’nın Soma ilçesinde halk buluşmasına katıldı. Burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emekliler için “Para yok” sözlerine tepki gösterdi.

Özel, “Son bir ayda gıda enflasyonu yüzde on beşleri bulmuş. Ama bizim emeklimize o kadar düşük bir enflasyon hesabıyla zam yaptılar ki yüzde 33 zam yaptılar, 7 bin 500 lirayı 10 bin lira yaptılar ve açlığa sürüklediler. Ben ‘Emekliye para ver’ deyince, ‘Emekliye para verirsem, çalışanlara maaş ödeyemem’ diyor. ‘Emekli başına 7 bin lira seyyanen zam 800 milyon para tutuyor, 800 milyon lirayı bulabilirsem çalışanların maaşını ödeyemem’ diyor. Emekliyle çalışanı karşı karşıya getirmeye çalışıyor” dedi.

‘O ZENGİNLERİ DUYAR’

Erdoğan’ın yoksulun, ezilenin sesini duymadığını söyleyen Özel şöyle konuştu: “Oysa bu sene beşli çeteden, zengin müteahhitlerden, holdinglerden, yandaşlardan alması gerekip de vazgeçtiği vergi bu para kadar. Yani beşli çeteye para var. Emekliye para yok. Dünyanın en pahalı makam aracına para var, emekliye yok. Uçan sarayına para var, emekliye para yok. Yazlık sarayına para var, emekliye para yok. Eğer emekliye para yoksa, siz de sana da oy yok deyin. Bir şey yapar mı? Yapmaz. Çünkü o garibanın sesini, ezilenin sesini, yoksulun sesini duymaz. Onun duyduğu ses hep zenginlerin sesi, hep patronların sesi” dedi.

OĞULLARIN GİYSEYDİ

Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlediği mitingde konuşan Özel, Erdoğan’ın kamuflaj kıyafetlerle fotoğraf çektirmesini eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki oğlundan birisinin bedelli askerlik yaptığını diğerinin de çürük raporu alarak askere gitmediğini söyleyen Özel, şöyle konuştu:

“Biz hepimiz bu ülke için canımızı veririz ama Tayyip Erdoğan bu ülke için canını veren şehidin tabutunun ucundan tutacak, bir elinde şehidin tabutu bir elinde mikrofon orada siyaset yapacak. Kerpiç briket bir ev, penceresiz camına naylon çekilmiş. Oraya gidecek siyaset yapacak. Sonra da üzerine bir kamuflaj, efendim, ‘Recep Tayyip Erdoğan’a kamuflaj ne de yakışmış’ yedi tane gazete birden manşet atacak. Eğer bir kamuflaj bir Erdoğan’a yakışacaktıysa Bilal Erdoğan’a yakışaydı, Burak Erdoğan’a yakışaydı. Sen kendi evladına ‘çürük raporu’ alıyorsun da başkasının gariban çocuğu üzerinden niye siyaset yapıyorsun?"



PİNOKYO BENZETMESİ



CHP lideri Özgür Özel, CHP Osmangazi İlçe Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada AKP’nin İBB Başkanı Adayı Murat Kurum’un “Gazze’den Somali’ye tüm dünya mazlumları, 31 Mart seçimlerini umutla bekliyor” ifadesine tepki gösterdi.

Özel, “Bir kez daha gördüm ki bu Murat Kurum İliç felaketinin müsebbibi ya, olamayacak ama Allah göstermesin İBB başkanı olsa İstanbul’un felaketi olur. Gazze, Filistin’deki çocuklara yardım yapmak için AKP’nin kazanması gerekiyorsa vay bizim halimize. Böyle bir zihniyet olmaz. Bugün son gün, Erdoğan’a çağrıda bulunuyorum: Kurum’u çek, İstanbul’a Pinokyo’yu aday göster. Daha inandırıcı olursun, daha dürüst bir adayın olur, daha samimi bir adayın olur” dedi.

