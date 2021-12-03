Süleyman Soylu'nun sözlerine CHP'li isimlerden çok sert tepki

03 Aralık 2021 Cuma, 13:12

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarının ardından TÜİK'in binasına gitmiş, ancak içeriye alınmayınca kapısında basın açıklaması yapmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuruma alınmaması büyük tepki çekerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP liderini hedef alıp "Ana muhalefet partisi genel başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez" ifadelerini kullandı.

Soylu'ya yanıt CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.

Özgür Özel, Twitter üzerinden Soylu'nun attığı tweet'i alıntılayarak "Suç örgütlerinin ağına düşüp suçla mücadele edecek bakanlığı çetelerin emrine veren sensin Küstah Süleyman! Makam sende yetki sende hadi iddianı ispatla Çirkef Süleyman! Yalan bitmeden doğru söz konuşmayan. Hadsiz Süleyman!" mesajını paylaştı.

BAŞARIR: KİŞİ KENDİNDEN BİLİR İŞİ

Süleyman Soylu'ya bir tepki de CHP Mersin Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Ali Mahir Başarır'dan geldi. Başarır, Twitter hesabı üzerinden yaptıpı paylaşımda Bakan Soylu'ya seslenerek "Organize suç örgütlerinin ağzına sakız olmuş sözde “İçişleri Bakanı” olan zat utanmadan hala konuşup yorum yapabiliyor!Tabi seni de anlıyorum Soylu! Kişi kendinden bilir işi!" ifadelerini kullandı.