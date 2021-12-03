Süleyman Soylu, TÜİK'e bilgi almaya giden Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: 'Mekan bastı...'

03 Aralık 2021 Cuma, 11:43

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından TÜİK'e ziyarette bulunacağını duyuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyete TÜİK'in kapıları randevuları olmadığı gerekçesiyle açılmadı. TÜİK'in önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "TÜİK, bir devlet kurumu olmaktan çıkmış bir saray kurumu haline dönüşmüştür. Burası artık bir devlet kurumu değildir" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e gitmesini 'mekan basmak' olarak niteleyen Süleyman Soylu ise, yayımladığı mesajda hedef gösteren ifadeler kullandı. "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez" diyen Soylu, şu açıklamayı yaptı: