Özel'in 29 Ekim programı belli oldu: Saray'daki resepsiyona katılmıyor

Yayınlanma: 28.10.2024 - 17:43

Güncelleme: 28.10.2024 - 17:45

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı netleşti. Buna göre parti saat 12.00’de Birinci Meclis’ten Anıtkabir’e yürüyüş başlatacak.

CHP milletvekilleri, parti yöneticileri, belediye başkanlarıyla beraber CHP Genel Başkanı Özel de yürüyüşe katılacak. Özel’in yürüyüş başlamadan önce, Birinci Meclis önünde yurttaşlara hitap etmesi bekleniyor.

ÖZEL RESEPSİYONDA YOK

Özel, 15 Ekim'de grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu için Erdoğan ve Bahçeli’ye çağrı yapmış, “Bu sene Cumhuriyet Resepsiyonu’nu Atatürk’ün vasiyetine, tüm yargı kararlarına rağmen, Atatürk Orman Çiftliği’nin bağrına bir hançer gibi saplanmış o sarayda değil de milletin evinde, Atatürk’ün evinde, gelin Çankaya Köşkü’nde yapın. Hepimizin kabul ettiği, gurur duyduğu Çankaya Köşkü’ne o resepsiyonu taşıyın, 10 yıldır yarattığınız suni tansiyondan, ayrışmadan bu milleti kurtarın” demişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise, 21 Ekim'deki MKYK toplantısının ardından resepsiyonun “Milletin evi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde” gerçekleşeceğini belirterek “Sayın Özel'in bu resepsiyonlara katılmak için böyle bir şart koşması da siyaseten absürt bir yaklaşım olmuştur" yanıtını vermişti.

Çağrısı karşılık bulmayan CHP Genel Başkanı Özel, saat 19.00’da Cumhurbaşkanlığında düzenlenecek resepsiyona katılmayacak.

MANİSA'DA DEVAM EDECEK

Özel’in yürüyüşün ardından memleketi Manisa’ya giderek 101’inci yıl kutlamalarına Manisa’da devam etmesi bekleniyor. Özel, saat 20.00'de Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Fazıl Say ve Serenad Bağcan konserine katılacak.

Özgür Özel, çarşamba günü ise Ankara’da, CHP Gölge Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının düzenlediği Emek Büroları Danışma Kurulu toplantısına katılacak. Özel, perşembe akşamı ise 1-2-3 Kasım’da yapılacak milletvekili kampı için Antalya’ya gidecek.