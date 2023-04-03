Özgen Nama, CHP'den milletvekili aday adayı olduğunu söyledi: 'Takdir genel başkanımızındır'

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 17:52

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 17:52

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi olan İstanbul Halk Ekmek’in (İHE) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, CHP İstanbul 1. Bölge milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu.

Cumhuriyet'e konuşan Özgen Nama, İstanbul'da Halk Ekmek'in yaygınlaşması için büyük mücadeleler verdiğini ve şimdi bu mücadeleyi parlementoda göstereceğini belirtti.

"BÜYÜK DİRENİŞLER YAŞADIK"

Nama, "4 yıl boyunca Halk Ekmek'te yönetim kurulu başkan vekilliği yaptım. Halk Ekmek'te 4 fabrika açtık, büfe sayısını 700' çıkarttık. İstanbul'un her tarafına ekmeği daha da yaygınlaştırmak için büyük mücadeleler verdik. AKP'nin büfe kurulumu engelleme girişimlerine karşı büyük direnişler yaşadık" diye konuştu.

"TAKDİR GENEL BAŞKANIMIZINDIR"

Daha etkin ve yetkin bir mecliste görev almak için böyle bir başvuruda bulunduğunu söyleyen Nama, ifadelerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin yoksullaştığı, insanların ciddi bir gelir kaybına uğradığı, bütün alanlarda mağduriyetlerin yaşandığı, eğitimde sağlıkta adalette fırsat eşitliğinin ortadan kalktığı, ülkenin tüm sorunlu alanlarının daha güçlü bir ses ile daha etkin ve yetkin bir mecliste görev almak için böyle bir talepte bulundum. Başvurumu yaptım. Dosyamı içeri verdim. Takdir genel başkanımızındır."