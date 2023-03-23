Özgür basına sansür: RTÜK, eleştirel kanallara program durdurma ve para cezaları yağdırdı

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 04:00

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Halk TV, TELE1, Show TV ve FOX TV’ye ceza yağdırdı. Tele 1’e, Merdan Yanardağ ile Prof. Dr. Emre Kongar’ın “AKP’nin faşizan bir parti olduğu” yorumu ve kadın yürüyüşü yasağının eleştirmeleri nedeniyle para cezası verildi. Dere yatağındaki yapılaşmanın ve yurtdışından aldığı ödeneklere karşın ıslah çalışması yapmayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin eleştirilmesi nedeniyle Fox TV’ye yüzde 3 para cezası verildi.

'JENERATÖR YOK' DEMEYİN

RTÜK’ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul dün izleme raporlarını görüştü. Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın öykü kitabının tanıtıldığı Halk TV’ye suçluyu övmekten 5 kez yayın durdurma ve üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulandı. Kanala ayrıca Turhan Çömez’in İskenderun’da jeneratör çalışmadığı için solunum cihazına bağlı insanların öldüğünü söylemesi nedeniyle “tarafsızlık ilkesine aykırılıktan” ceza verildi. Yayımladığı bir dizide kadına yönelik şiddet sahneleri yer aldığı gerekçesiyle Show TV’ye 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulandı. Habertürk TV’ye de idari para cezası uygulandı.

'ŞİDDETİN ALASI VAR TRT'DE'

Verilen cezaları sosyal medya hesabından değerlendiren RTÜK üyesi İlhan Taşcı, “RTÜK seçim öncesi eleştirel yayın yapan yayıncıları hizaya getirmeyi hedeflediğini aldığı bu kararlarla çok net gösterdi. Ali Sunal’a ceza veremeyince Show TV’ye bir dizideki kadına şiddetten yüzde 5 para, 5 kez de program durdurma cezası verdi. Oysa TRT’de kadına şiddetin âlâsı var” değerlendirmesini yaptı.

"DENİZ YOK DALGIÇ VAR"

FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk kanala kesilen cezaya ilişkin, “Her şeyden önce komik. Denizin olmadığı bir yerde dalgıçlarla ceset arandı Şanlıurfa’da. Bu utanç yeter. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ödenekleri alıp kullanmamasını eleştirmişiz. O ödenekler kullanılsaydı denizin olmadığı yerde ceset aratmazdı belediye başkanı. Bu cezalar seçim öncesinde sindirme politikası” tepkisini gösterdi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel Sekreteri Sibel Güneş, “RTÜK, seçime giderken yurttaşın habere erişimi, gerçeğe ulaşmasını engellemek üzerine bir çalışma yürütüyor. Bu cezaların hepsi hem anayasaya hem de kanunlara aykırı kararlar. İktidar seçime giderken RTÜK eliyle basın emekçilerinin de iş güvencesini tehdit etmektedir. Kararları kınıyoruz” dedi. Türkiye Gazeteciler Sendikası’ndan yapılan açıklamada ise “Bilinsin ki tüm bu baskılara rağmen gazetecilikten vazgeçmeyeceğiz. Halkın gerçekleri öğrenmesine engel olan otoriter zihniyet tarihe gömülecek. Basın hürdür, sansür edilemez” denildi. ‘

