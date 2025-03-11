Son Dakika... Özgür Çelik'in ifadesi ortaya çıktı: 'CHP'li olmanın suç olduğu günler yaşıyoruz'

Yayınlanma: 11.03.2025 - 11:44

Güncelleme: 11.03.2025 - 13:21

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun, hakkındaki soruşturmalar kapsamında ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldiği 31 Ocak günü, adliye önünde yaşanan ve polisin biber gazı sıktığı olaylara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında olduğu çok sayıda kişi hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" ve "Polise mukavemet" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

ADLİYEYE GELDİ

Özgür Çelik, geçtiğimiz günlerde bu soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere savcılığa çağrılmıştı.

Çelik, bugün saat 11.00 sıralarında ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi.

"KANUNSUZ EMİR"

Özgür Çelik, ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun, hakkındaki soruşturmalar kapsamında ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldiği 31 Ocak günü, adliye önünde yaşanan ve polisin biber gazı sıktığı olaylara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında olduğu çok sayıda kişi hakkında, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet' ve 'Polise mukavemet' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Özgür Çelik, dün İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade verdi.

Çelik, savcılığa sunduğu yazılı ifadesinde, "Toplanma alanına yüzbinlerce insan geldiğinden basın açıklamasının duyulması için Milletvekillerimiz ses aracı alana getirmek istediler. Ses aracının önüne TOMA çekilerek alana gelmesi engellendi. Yetkili kolluk güçleriyle müzakere ettik. TOMA ile yolun kapatılmasının kanunsuz emir olduğunu, bir güvenlik tehdidinin bulunmadığını, basın açıklamasını engellemenin hukuka aykırı olduğunu anlatmaya çalıştık" dedi.

"MUKAVEMET OLMADI"

Müzakerenin sonuç vermediğini kaydeden Çelik, önüne TOMA çekilen otobüse doğru yürüdüklerini söyleyerek, "Polis memurlarına karşı bir mukavemetimiz olmadı. Görüntülerden bu hususlar açıkça anlaşılmaktadır. Kolluk kuvvetleri herhangi bir 'dağılın' anonsu yapmadan basın açıklamasına gelen insanları dağıtmak için biber gazı sıktığından herkes bir yere savruldu" ifadelerini kullandı.

"CHP'Lİ OLMAK SUÇ SAYILIYOR"

Çelik, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun basın açıklaması yapması engellenmeye çalışılmıştır. Asıl bu durum kanuna aykırıdır. Bugün ülkemizde ister siyasi parti genel başkanı olsun, ister sokak röportajı yapan bir vatandaş olsun; en ufak eleştirinin bile sonu cezaevinde ya da adliye koridorlarında bitiyor ise ifade hürriyeti askıya alınmış demektir. Bu uygulamalar sebebiyle, Türkiye’nin birinci partisinin İstanbul İl Başkanı olarak siyasi sebeplerle yürütülen soruşturmalar yüzünden mesaimin çoğunu adliye, emniyet önünde geçirmek zorunda kalıyorum. Bugün de hayatımda ilk defa savcı karşısında ifade veriyorum. CHP’li olmanın da suç olduğu günlerden geçiyoruz" dedi.