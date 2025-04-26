Özgür Çelik, iktidar medyasının İmamoğlu’na yönelik başlattığı valiz ve bant tartışmalarına son noktayı koydu

Yayınlanma: 26.04.2025 - 20:01

Güncelleme: 26.04.2025 - 21:51

12 Ekim tarihli görüntülerde İmamoğlu’nun koruma ekibinin bavullarla bir otele giriş-çıkış yaptığı kameralara yansımış ayrıca İmamoğlu’nun bugün İBB’ye yönelik operasyonlarda tutuklanan koruması Çağlar Türkmen’in bir güvenlik kamerasını bantla kapattığı görülmüştü.

İktidar medyasında yer alan iddialara cevap veren Çelik, gerçekleştirdiği açıklamada yanına içlerinde para olduğu öne sürülen bavulları da aldı.

İmamoğlu’nu karalama kampanyası yürütüldüğüne dikkat çeken Çelik, önce bantla kamera kapatma görüntülerine ilişkin konuştu:

“Kamera kapatma meselesini açıklayalım. Türkiye kamuoyu 2019’daki iki seçim arasında Ekrem İmamoğlu’nun bir gazeteciyle otelde yaptığı görüşmenin görüntülerinin servis edildiğini hatırlayacaktır. Yine yakın zamanda, bir karlı İstanbul gününde Ekrem İmamoğlu’nun bir balıkçıda yemek yediği görüntüleri de kamuoyuna sunulmuştu. Bu olaylar sonrası, İmamoğlu’nun güvenlik ekibi, sadece toplantı yapılan alanlarda kameraları kapatma ihtiyacı hissetti. Otelin tamamının kameraları kapatılsaydı zaten Sayın İmamoğlu’nun oraya giriş-çıkış görüntüleri de olmazdı. Kişisel verilerin korunması kapsamında, toplantı yapılan odalarda kameraların kapatılması son derece normal bir uygulamadır. Daha önce başka bir otelde ve restoranda görüntüleri servis edilen bir kişinin, güvenlik nedeniyle böyle bir önlem alması doğaldır”

VALİZLERİN İÇİNDE SİNYAL KESİCİLER VAR

Kayıtlara yansıyan valiz taşıma görüntülerine ilişkin de konuşan Çelik, valizlerin içinde sinyal kesicilerin (jammer) bulunduğunu söyledi.

Yanında getirdiği iki valizi açarak sinyal kesicileri kamuoyuna gösteren Çelik, “Bu valizlerin içinde ne var? Valizlerde sinyal kesici cihazlar bulunuyor. Bu cihazlar, güvenlik ekipleri tarafından toplantılarda kullanılıyor. Neden valizle taşınıyor? Çünkü bu cihazlar 20-25 kilo ağırlığında ve elde taşımak zor. Güvenlik ekipleri bu yüzden valiz kullanıyor” ifadelerini kullandı.

Sözlerine, “Peki Ekrem İmamoğlu neden sinyal kesici kullanıyor?” Diye devam eden Çelik, İmamoğlu’nun İçişleri Bakanlığı tarafından alınmış özel koruma kararı ve dört polis koruması olduğunu söyledi.

Çelik sözlerine şöyle devam etti:

"Kamuoyu, Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir terör örgütünün suikast girişimi iddiasını televizyonlarda günlerce tartışmadı mı? İstanbul’da rant alanlarını yıkan, terör tehdidi alan bir isim olarak, hem kendi güvenliği hem de yanında bulunanların güvenliği için sinyal kesici cihazlar kullanılması son derece anlaşılır bir durumdur. Valizlerdeki bu cihazlar, güvenlik amaçlı kullanılıyor.

AYAKKABI KUTULARINDA PARA SAKLAYANLAR..

Bazı kişiler, ayakkabı kutularında para saklayanlar ya da valizlerle başka şeyler taşıyanlar bu tür iftiralar ve karalamalar ortaya atabilir. Ancak şunu net bir şekilde söylüyoruz: Ne iftiranız, ne çamurunuz, ne de yalanlarınız Ekrem İmamoğlu’na yapışmaz”