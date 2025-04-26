Yayınlanma: 26.04.2025 - 12:21

Güncelleme: 26.04.2025 - 12:22

Dilek İmamoğlu'nun abisi Cevat Kaya, bu sabah düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı. Peki, Cevat Kaya kimdir? Dilek İmamoğlu'nun abisi Cevat Kaya neden gözaltına alındı?

CEVAT KAYA KİMDİR?

Cevat Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karışı Dilek İmamoğlu'nun ağabeyidir. İş insanı olarak tanınan Kaya, Ağustos 2024'te TFF Dış İlişkiler Kurulu’na atanmıştı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun kayınbiraderi Cevat Kaya’nın istifasını istemesinin ardından Kaya, istifa etti.

CEVDET KAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.