Özgür Çelik 'iktidarın şirazesi tamamen kaydı' diyerek duyurdu: 'Rahatça ölüm tehditleri yapar haldeler'

Yayınlanma: 09.03.2025 - 21:49

Güncelleme: 09.03.2025 - 22:13

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik tehditleri paylaştı.

Özgür Çelik şunları yazdı:

"İktidarın şirazesi tamamen kaydı. Artık sosyal medyadan rahatça ölüm tehditleri yapar haldeler.

Ne Türkiye Cumhuriyeti bu ucuzluğu hak ediyor, ne de Ekrem İmamoğlu kimsesiz.

En ufak eleştiride dakikalar içinde soruşturma açan, anında gözaltı yapan adli birimler, her gün yapılan santaj, iftira ve tehditlerle ilgili hiçbir işlem yapmıyor, gazeteci kılıklı troller de her gün bu zemini hazırlamak için paylaşım yapıyor.

İçişleri ve Adalet Bakanlarını devlet ciddiyetine ve göreve davet ediyorum."