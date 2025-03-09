Son Dakika... Ekrem İmamoğlu 'Şimdi öğrendim' diyerek duyurdu: 'Ne demek avukata gerek yok?'

Yayınlanma: 09.03.2025 - 21:04

Güncelleme: 09.03.2025 - 22:31

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, İzmir’de başlattığı seçim çalışmalarını Antalya'da sürdürdü.

İmamoğlu, "Merhaba Antalya! Burdur’dan, Isparta’dan, Karaman’dan, Konya’dan gelen tüm yol arkadaşlarıma selam olsun. Kadınlara, gençlere, emeklilerimize, bu topraklara, bu Cumhuriyete gönül veren herkese selam olsun" ifadeleri ile konuşmasını duyurdu.

Sesinin kısılması dikkat çeken İmamoğlu salondaki yurttaşlara, "Sesim kısılsa da siz varsınız. Size güveniyorum, siz benimle berabersiniz" sözleri ile seslendi.

"BÖYLE BİR UYGULAMA NEREDE VAR"

"Şimdi de öğrendim ki çalışma arkadaşlarımızı Emniyet Müdürlüğü’nden arayıp Savcılık sizi görüşmeye çağırıyor diyorlarmış" diyen İmamoğlu, görüşme talebine ilişkin şu ayrıntıları paylaştı:

"Arkadaşlarımız avukatımı arayıp geliyorum deyince avukata gerek yok, görüşecek sadece diyorlarmış. Ne demek avukata gerek yok, böyle bir uygulama nerede var? Bakın arkadaşımız avukatla adliyeye gitmekte ısrar edince daveti yapan polise artık ulaşılmaz oluyor.

Telefon numarası Vatan Caddesi'ndeki Emniyet’e ait. Hani hukuk devletiydik sayın Adalet Bakanı? Hukukçu kimliğinle sor bakalım hangi uygulamaya giriyormuş avukatsız savcı görüşmesi. Bunlar iyice şaşırdılar! Bunların yaptıkları şeytanın aklına gelmez şeytanın..."

"TOPRAĞI İŞLEYMEYEN SUÇ İŞLER"

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ekonomi uzmanıyım diyenler milletin ocağına incir ağacı dikti. Halka hizmet hakka hizmettir sözünü iktidar unuttu. Kimse bu ülkenin geleceğinden şüphe etmesin.

Vatandaşlık satılmasına karşıyım. Ülkemizin vatandaşlığını ticari bir ürün haline getirdiler. Türkiye'yi zenginleştiren bir modelle aydınlık günlere gideceğiz. Toprağı işleyemeyen suç işler. Toprağını koruyamayan ülkesini de koruyamaz. Turizm gelirleri yerel yönetimler ile paylaşılmıyor.

"BİZ BAŞARIYA YAKLAŞTIKÇA İKTİDARIN DA ZULMÜ ARTIYOR"

Partimizin önseçim kararı demokrasi devrimidir. İktidar yoluna çıkıyoruz. Halksız siyaset heveslerini kursaklarında bırakacağız.

Adalet sistemi çöktü. Meclis artık neredeyse işlevsiz, herkes adalet istiyor. Biz başarıya yaklaştıkça iktidarın da zulmü artıyor. İmamoğlu kadar başına taş düşsün. Zannediyorlar ki ben korkarım. Bunlardan var ya korkan onlar gibi olsun. Önce Allah'a sonra milletime güveniyorum. Bir derdiniz varsa ben burdayım, bana gelin. Milleti tehdit etmeyi bırak, gel millete gidelim, buradayım.

"İMAMOĞLU OLMADAN SEÇİME GİRMEK İSTİYORSUN"

Açıkça diyorum, İmamoğlu olmadan seçime girmek istiyorsun. İmamoğlu olmadan yarış meşru olmaz. Bu yargısal tacizlerle seçim ne özgür ne de adil olur. Tek suçumuz onları 4 kez yenmiş olmak. O sandık gelecek bu millet seni tıpış tıpış evine yollayacak"