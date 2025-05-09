Özgür Çelik paylaştı: İşte Ekrem İmamoğlu için yeni imza noktaları!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 23:02

Güncelleme: 09.05.2025 - 23:03

CHP'nin "Erken Seçim ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük" talebi ile düzenlediği imza kampanyası devam ediyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu Silivri zindanında alıkoyanlar, şimdi de onu susturmaya çalışıyorlar. Biz ise sesimizi yükseltiyoruz, imzamız sesimiz! Bu hafta sonu da imza stantlarımızla İstanbul’un meydanlarında olacağız. Adalet ve demokrasi için; Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim için tüm yurttaşlarımızı seferberliğimize davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu Silivri zindanında alıkoyanlar, şimdi de onu susturmaya çalışıyorlar.



Biz ise sesimizi yükseltiyoruz, imzamız sesimiz!



Bu hafta sonu da imza stantlarımızla İstanbul’un meydanlarında olacağız.



Adalet ve demokrasi için; Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem… pic.twitter.com/SBKY7m8yPW — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) May 9, 2025

Çelik, ayrıca imza noktalarını paylaştı:

ADALAR

10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar

Büyükada Saat Meydanı

Heybeliada Mavi Marmara İskele Karşısı

Burgazada Şehir Hatları İskele Karşısı

Kınalıada Şehir Hatları İskele Karşısı

ARNAVUTKÖY

10 Mayıs Cumartesi

Hadımköy Meydan

Cumartesii Pazarı

Ömerli KİPTAŞ Önü

11 Mayıs Pazar

Cumhuriyet Meydanı

Arnavutköy Merkez

BollucaMahallesi Meydanı

Yunus Emre Mahallesi Ayazma İlkokulu Önü

ATAŞEHİR

10 Mayıs Cumartesi 11 Mayıs Pazar

Ataşehir İlçe Başkanlığı

İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi

Prestij Caddesi

Metropol İstanbul AVM

AVCILAR

10 Mayıs Cumartesi

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi

Mareşal Caddesi (Volkan Pastanesi Önü)

11 Mayıs Pazar

Merkez Mahallesi

Marmara Caddesi Deprem Anıtı Önü

Denizköşkler Mahallesi

Denizköşkler Caddesi Pazar Pazarı

BAĞCILAR

10 Mayıs Cumartesi -11 Mayıs Pazar

Bağcılar İlçe Başkanlığı

Bağcılar Meydan

Güneşli Meydan

Kirazlı Metro Çıkışı

Fatih Mahallesi / Yürüyüş Yolu

Yıldıztepe Mahallesi / Molla Gürani Metro çıkışı

Kemalpaşa Mahallesi/ Hacı Bektaşi Veli Parkı

Yeni Mahalle / Yürüyüş Yolu

Göztepe Mahallesi / Mahmutbey Metro Çıkışı

Semt Pazarları

BAHÇELİEVLER

10 Mayıs Cumartesi

Soğanlı Meydan

Şirinevler Meydan

Yenibosna Metrobüs çıkışı

Bahçelievler Metrobüs çıkışı ve ara lokasyonlar

11 Mayıs Pazar

Şirinevler Meydan

Yenibosna metrobüs çıkışı

Bahçelievler metrobüs çıkışı ve ara lokasyonlar

BAKIRKÖY

3 Mayıs Cumartesi -4 Mayıs Pazar

Bakırköy Özgürlük Meydanı

Şenlikköy Marmaray Akvaryum Durağı

Şenlikköy-Florya Sahil

Yeşilköy Sahil

Osmaniye Pazarı

BAŞAKŞEHİR

10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar

Bahçeşehir Gölet

BAYRAMPAŞA

10 Mayıs Cumartesi

Terazidere Metro

11 Mayıs Pazar

Altıntepsi Kapalı Pazarı

BEŞİKTAŞ

10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar

Beşiktaş İlçe Başkanlığı

BEYKOZ

10 Mayıs Cumartesi

Yalıköy Pazar yeri

Belediye Başkanlığı Sahil kısmı

Kanlıca Meydan

Soğuksu Meydan

Küçüksu Çayırı

Paşabahçe Meydan

Acarlar Collesium önü

11 Mayıs Pazar

Belediye Başkanlığı Sahil yolu

Soğuksu

Paşabahçe

Beykoz Merkez

Acarlar Mahallesi Collesium önü

Küçüksu Çayırı

Kanlıca Meydan

BEYLİKDÜZÜ

10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar

Beykent Metrobüs Durağı

Cumhuriyet Metrobüs Durağı

Belediye Metrobüs Durağı

Migros Metrobüs (Beylikdüzü Metrobüs)

Güzelyurt Metrobüs Durağı

Hasırcılar Metrobüs (Haramidere Metrobüs)

Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı

Yakuplu Kent Ormanı

Gürpınar Kent Ormanı

Yaşam Cafe

Pazar Beylik Pazarı

Devlet Hastanesi Karşısı

Makyol

Sürmen Center

Barış Cafe

Emekliler Lokali

Cumartesi günü Pazar İstanbul Pazarı

Cumhuriyet Lokali

Mezarlık ve Seçim Ofisi Yanı

Gürpınar Meydan

Kavaklı Meydan Şehit Komando Er Ahmet Yıldız Parkı

Kavaklı Çınar Evler

Pazar Günü Kavaklı Pazarı

Kiptaş Konutları

FSM Pazar Pazarı

Sahil Migros

Yakuplu Dayanışma

BEYOĞLU

10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar

Beyoğlu İlçe Başkanlığı Önü

Kasımpaşa Kızılay Meydanı

Cihangir Meydanı

Yenişehir Sefa Meydanı

Hacıahmet Cinderesi Parkı

Hasköy Parkı

Galata Kulesi

Karaköy Meydanı

BÜYÜKÇEKMECE

10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar

Chp Büyükçekmece İlçe Başkanlığı Önü

Büyükçekmece Sahil Zabıta Noktası

Mimaroba Büyük Atatürk Parkı

Chp Mimaroba İrtibat Bürosu önü

Tüyap Metrobüs Durağı İstanbul Yönü

Tüyap Metrobüs Duraği Silivri Yönü

Büyükçekmece Palmiye Meydanı

Sinanoba Barış Manço Parkı

Kamiloba Köy Meydanı

Celaliye Köy Meydanı

Kumburgaz Köy Meydanı

Büyükçekmece Mahalle Pazarları

Büyükçekmece Sahil Zabıta Noktası

TÜYAP Metrobüs Durağı

Büyükçekmece Sahil Albatros girişi

CHP Mimaroba İrtibat Ofisi

Mimaroba Büyük Atatürk Parkı

Büyükçekmece Palmiye

Celaliye Köy Meydanı

Kamiloba Köy Meydanı

ÇATALCA

10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar

Çatalca Cumhuriyet Meydanı

Çatalca Millet Bahçesi

Çatalca 100. Yıl Parkı

ÇEKMEKÖY

10 Mayıs Cumartesi

Madenler Meydanı

Taşdelen Meydanı

Doğa Park

Merkez Mahallesi

Çatalmeşe Mahallesi

Aydınlar Mahallesi

11 Mayıs Pazar

Madenler meydanı

Taşdelen Kardum

Doğa Park

Merkez Mahallesi

Çatalmeşe Mahallesi

Alemdağ Mahallesi

Aydınlar Mahallesi

ESENLER

10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar

Dörtyol Meydanı

Esenler Metro

Menderes Metro

Turgutreis Mah. Trafo Taksi durağı

Oruçreis Mah. Volkan Karatepe Meydanı

Üçyüzlü Metro

Fatih Mah. 5. cadde

Terazidere Metro

ESENYURT

10 Mayıs Cumartesi

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı

Osmangazi Mahallesi Küçük Ayazma Cad. Arzum Düğün Salonu karşısı

Torium AVM önü

11 Mayıs Pazar

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı

Torium AVM önü

Akbatı AVM önü

Nazım Hikmet Parkı girişi

EYÜPSULTAN

10 Mayıs Cumartesi

Akşemsettin Temsilciliği

Güzeltepe Cumartesi Pazarı

Çırçır İtfaiye Metro Çıkışı

Alibeyköy Metro

Yeşilpınar Vialand Önü

Eyüpsultan Meydanı

Göktürk Atatürk Büstü Önü

Kemerburgaz Meydanı

Rami parkı

Edirnekapı Otobüs Durağı(Şehitliğin Karşısı)

11 Mayıs Pazar

Eyüpsultan Meydanı

Sakarya Silahtarağa Tramvay Durağı

Esentepe Kahveler Otobüs Durağı

Merkez Mahallesi Pazarı

Akşemsettin Temsilciliği

Çırçır İtfaiye Metro Çıkışı

Alibeyköy Metro

Yeşilpınar Vialand Önü

Eyüpsultan Meydanı

Göktürk Atatürk Büstü Önü

Kemerburgaz Meydanı

Edirnekapı Otobüs Durağı(Şehitliğin Karşısı)

Karadolap Spor Kulübü Önü

FATİH

10 Mayıs Cumartesi

Eminönü Meydan

Eminönü İskele

Kocamustafapaşa Meydanı

Vezir Caddesi

11 Mayıs Pazar

Eminönü Meydan

Balat Mahallesi

GAZİOSMANPAŞA

10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar

Gaziosmanpaşa Meydanı

Gaziosmanpaşa Küçükköy Meydanı

GÜNGÖREN

10 Mayıs Cumartesi

Haznedar Fenerbahçe Sürücü Kursu önü

Güneştepe Millet Bahçesi

11 Mayıs Pazar

Haznedar 15 Temmuz Parkı

Güneştepe Millet Bahçesi

KADIKÖY

10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar

Kadıköy İskele Çadır

Kadıköy PTT önü

19 Mayıs Mah. Kriton Curi Parkı

Bostancı Marmaray çıkışı (sahil tarafı)

Suadiye - Şaşkınbakkal Işıklar Bağdat Caddesi

Suadiye - Zara önü

Söğütlüçeşme Metrobüs

Feneryolu Potlaç (sabit pazar)

Marmaray Koşuyolu (1 nolu çıkış)

Kozyatağı Kozzy AVM önü

Kadıköy Altıyol

Caddebostan Bağdat Caddesi (Tarım İl Müdürlüğü önü)

Acıbadem Metro Çıkışı (Şehit Emin Çölen Sk. No2 İntiba Döner yanı)

CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı Feneryolu Mahalle Temsilciliği Boztepe Sok. No2

CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı Göztepe Mahalle Temsilciliği Nadir Ağa Sok. No3

CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı Kozyatağı Mahalle Temsilciliği Nevzat Bulut Sok. No14

CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı Karavanı Suadiye Işıklar

Zara Mağazası Önü

KAĞITHANE

10 Mayıs Cumartesi

Gürsel Mahallesi

Mehmet Akif Mahallesi

11 Mayıs Pazar

Gürsel Mahallesi

Mehmet Akif Mahallesi

Merkez Mahallesi

Seyrantepe Mahallesi

KARTAL

10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar

Kartal Neyzen Tevfik meydanı

Uğurmumcu Kültür Merkezi Yanı

Atalar Marmaray

Topselvi Pazarı

Yakacık Meydanı

Cumhuriyet Kartal Köprüsü

Hürriyet Kültür Merkez Önü

Çavuşoğlu Marmaray

Soğanlık Kültür Merkezi

Soğanlık Yeni Metro

Cevizli-Orhantepe Çınar parkı

Yukarı Kartallı Kazım Meydanı

Petrol-iş Başak Marmaray

Esentepe Cem Evi önü

Yunus Marmaray

KÜÇÜKÇEKMECE

10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar

Atakent Arenapark Önü

Atatürk Kapalı Yürüyüş Yolu

Cennet Hürriyet Cad.

Cumhuriyet-Yenimahalle Tepeüstü Meydan

Fatih Küçükçekmece Meydan

Fevziçakmak Armonipark Önü (Sefaköy Yönü)

Gültepe Bağlar Cad. Köşesi

Halkali Arena24 Önü

İnönü Maslakçeşme Cad. No62.

İstasyon Marmaray Durağı

Kanarya Şahin Cad. (Arçelik Önü)

Kartaltepe Metrobüs Durağı (Atatürk Parkı)

Kemalpaşa Taş Kasap Önü

Mehmet Akif Karakol Cad.

Söğütlüçeşme Meydan

Sultan Murat Bizim Market Önü

Tevfikbey Armonipark Önü (Halkali Yönü)

Yeşilova Tonton Baba Önü

MALTEPE

10 Mayıs Cumartesi

Maltepe Cumhuriyet Meydanı

Küçükyalı Adnan Kahveci Parkı

Maltepe Sahil Miting Alanı Çevresi

11 Mayıs Pazar

Maltepe Cumhuriyet Meydanı (İlçe Başkanlığı Önü)

Küçükyalı Adnan Kahveci Parkı

Maltepe Sahil Miting Alanı Çevresi

PENDİK

10 Mayıs Cumartesi

Pendik Merkez Pazar yeri

Beltur Meydan

Lens AVM Yenişehir Mahallesi

Kurtköy İrtibat Ofisi

Kurtköy Metro İstasyonu

Tavşantepe Metro İstasyonu

Pendik Metro İstasyonu

Pendik Gazipaşa caddesi

Güllübağlar Semt Pazarı

Kavakpınar Semt Pazarı

11 Mayıs Pazar

Pendik Gazipaşa Caddesi

Pendik Beltur Meydan

Pendik Minibüs Durakları çıkışı

Tavşantepe Metro

Kurtköy Metro

Lens AVM Yenişehir

Viaport AVM Harmandere

Yayalar Metro

SANCAKTEPE

10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar

Sarigazi Demokrasi Caddesi

Yenidoğan Belediye Sağlık İşleri önü

Samandıra Metro istasyonu

Sarıgazi Metro istasyonu

Aydos Millet Bahçesi

Sarigazi Kaymakamlık Durağı önü

Fatih Mahallesi Muhtarlık önü

Safa Tepesi Park

SARIYER

10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar

Sarıyer meydan

Bahçeköy Seçim Ofisi

Ayazağa Seçim Ofisi

Emirgan Mahallesi saha

İlçe Başkanlığı önü

Zekeriyaköy Medyakent Sitesi

SİLİVRİ

10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar

Silivri İlçe Başkanlığı

Vega AVM

Çorlu durağı

Uğur Mumcu Bulvarı

Atatürk meydanı

Sahil-Gölet Cafe

SULTANBEYLİ

10 Mayıs Cumartesi

Sultanbeyli Kent Meydanı

Cumartesi Pazarı

Fatih Sultan Mahallesi Mezarlığı karşısı Durağı Atlas Avm Önü

11 Mayıs Pazar

Sultanbeyli Kent Meydanı

Pazar Pazarı Mimarsinan Mahallesi

Mecidiye Mah. Fatih Sultan Mehmet Mezarlığı karşısı

SULTANGAZİ

10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar

75. Yıl

Kent Ormanı Girişleri

Camii Durağı

Cem Evi önü

Yunus Emre Mah.

ŞİLE

10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar

Atatürk Meydanı

Ağva Cafe

Ağva Meydanı

İlçe Başkanlığı Önü

Liman Bölgesi

ŞİŞLİ

10 Mayıs Cumartesi

Mecidiyeköy Meydanı

11 Mayıs Pazar

Cevahir AVM

TUZLA

10 Mayıs Cumartesi

Tuzla Sahil

Orta Mah. Gazi Cad.

Mimar Sinan Mah. Emirogˆlu Cad.

Aydınlı Mah. Köyiçi

Yayla Mah. F. Çatmak Cad.

Evliya Çelebi Mah. Pazarı

Şifa Mah. AVM

Koşu¸lu Pazarı

11 Mayıs Pazar

Tuzla Sahil

Orta Mah. Gazi Cad.

Mimar Sinan Mah. Emiroğlu Cad.

Aydınlı Mah. Yazı¸n Vadisi

Yayla Mah. F. Çatmak Cad.

Postane Mah. Pazarı

Şifa Mah. AVM

ÜMRANİYE

10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar

15 Temmuz Meydanı (Alemdağ Cad. Trafiğe kapalı alan)

Çarşı Metro İstasyonu Saat Kulesi

Canpark Avm önü Yamanevler Metro Durağı

Buyaka - Meydan AVM önü

Dudullu Meydan

Dört Mahalle Temsilciliği Kızılırmak İşhanı

Finanskent 3001. Cadde

Site Mahallesi Halk Ekmek Önü

ÜSKÜDAR

10 Mayıs Cumartesi

Çengelköy cad. Halkekmek önü

Koşuyolu Pazarı

Bağlarbaşı Metro Durağı

Balıkçılar Çarşısı Girişi

11 Mayıs Pazar

Çengelköy cad. Halkekmek önü

Validebağ Işıklar Starbucks önü

Bağlarbaşı Metro Durağı

Balıkçılar Çarşısı Girişi

Çamlıca Tepsi No:25/10

ZEYTİNBURNU

10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar

Cevizlibağ - Metrobüs Durağı

Marmaray - Kazlıçeşme Durağı

Metro - Zeytinburnu Durağı

Zeytinburnu 58. Bulvar Caddesi

Zeytinburnu İlçe Başkanliği - Veli Efendi Mah. 74. Cad.

Şehit Onbaşı Yüksel Kutlu Sok. No.2 Dindar İş Merkezi