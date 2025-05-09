Özgür Çelik paylaştı: İşte Ekrem İmamoğlu için yeni imza noktaları!
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, hafta sonu boyunca İstanbul meydanlarında olacaklarını belirterek imza noktalarını kamuoyu ile paylaştı.
CHP'nin "Erken Seçim ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük" talebi ile düzenlediği imza kampanyası devam ediyor.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu Silivri zindanında alıkoyanlar, şimdi de onu susturmaya çalışıyorlar. Biz ise sesimizi yükseltiyoruz, imzamız sesimiz! Bu hafta sonu da imza stantlarımızla İstanbul’un meydanlarında olacağız. Adalet ve demokrasi için; Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim için tüm yurttaşlarımızı seferberliğimize davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu Silivri zindanında alıkoyanlar, şimdi de onu susturmaya çalışıyorlar.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) May 9, 2025
Biz ise sesimizi yükseltiyoruz, imzamız sesimiz!
Bu hafta sonu da imza stantlarımızla İstanbul’un meydanlarında olacağız.
Adalet ve demokrasi için; Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem… pic.twitter.com/SBKY7m8yPW
Çelik, ayrıca imza noktalarını paylaştı:
ADALAR
10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar
Büyükada Saat Meydanı
Heybeliada Mavi Marmara İskele Karşısı
Burgazada Şehir Hatları İskele Karşısı
Kınalıada Şehir Hatları İskele Karşısı
ARNAVUTKÖY
10 Mayıs Cumartesi
Hadımköy Meydan
Cumartesii Pazarı
Ömerli KİPTAŞ Önü
11 Mayıs Pazar
Cumhuriyet Meydanı
Arnavutköy Merkez
BollucaMahallesi Meydanı
Yunus Emre Mahallesi Ayazma İlkokulu Önü
ATAŞEHİR
10 Mayıs Cumartesi 11 Mayıs Pazar
Ataşehir İlçe Başkanlığı
İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi
Prestij Caddesi
Metropol İstanbul AVM
AVCILAR
10 Mayıs Cumartesi
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi
Mareşal Caddesi (Volkan Pastanesi Önü)
11 Mayıs Pazar
Merkez Mahallesi
Marmara Caddesi Deprem Anıtı Önü
Denizköşkler Mahallesi
Denizköşkler Caddesi Pazar Pazarı
BAĞCILAR
10 Mayıs Cumartesi -11 Mayıs Pazar
Bağcılar İlçe Başkanlığı
Bağcılar Meydan
Güneşli Meydan
Kirazlı Metro Çıkışı
Fatih Mahallesi / Yürüyüş Yolu
Yıldıztepe Mahallesi / Molla Gürani Metro çıkışı
Kemalpaşa Mahallesi/ Hacı Bektaşi Veli Parkı
Yeni Mahalle / Yürüyüş Yolu
Göztepe Mahallesi / Mahmutbey Metro Çıkışı
Semt Pazarları
BAHÇELİEVLER
10 Mayıs Cumartesi
Soğanlı Meydan
Şirinevler Meydan
Yenibosna Metrobüs çıkışı
Bahçelievler Metrobüs çıkışı ve ara lokasyonlar
11 Mayıs Pazar
Şirinevler Meydan
Yenibosna metrobüs çıkışı
Bahçelievler metrobüs çıkışı ve ara lokasyonlar
BAKIRKÖY
3 Mayıs Cumartesi -4 Mayıs Pazar
Bakırköy Özgürlük Meydanı
Şenlikköy Marmaray Akvaryum Durağı
Şenlikköy-Florya Sahil
Yeşilköy Sahil
Osmaniye Pazarı
BAŞAKŞEHİR
10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar
Bahçeşehir Gölet
BAYRAMPAŞA
10 Mayıs Cumartesi
Terazidere Metro
11 Mayıs Pazar
Altıntepsi Kapalı Pazarı
BEŞİKTAŞ
10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar
Beşiktaş İlçe Başkanlığı
BEYKOZ
10 Mayıs Cumartesi
Yalıköy Pazar yeri
Belediye Başkanlığı Sahil kısmı
Kanlıca Meydan
Soğuksu Meydan
Küçüksu Çayırı
Paşabahçe Meydan
Acarlar Collesium önü
11 Mayıs Pazar
Belediye Başkanlığı Sahil yolu
Soğuksu
Paşabahçe
Beykoz Merkez
Acarlar Mahallesi Collesium önü
Küçüksu Çayırı
Kanlıca Meydan
BEYLİKDÜZÜ
10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar
Beykent Metrobüs Durağı
Cumhuriyet Metrobüs Durağı
Belediye Metrobüs Durağı
Migros Metrobüs (Beylikdüzü Metrobüs)
Güzelyurt Metrobüs Durağı
Hasırcılar Metrobüs (Haramidere Metrobüs)
Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı
Yakuplu Kent Ormanı
Gürpınar Kent Ormanı
Yaşam Cafe
Pazar Beylik Pazarı
Devlet Hastanesi Karşısı
Makyol
Sürmen Center
Barış Cafe
Emekliler Lokali
Cumartesi günü Pazar İstanbul Pazarı
Cumhuriyet Lokali
Mezarlık ve Seçim Ofisi Yanı
Gürpınar Meydan
Kavaklı Meydan Şehit Komando Er Ahmet Yıldız Parkı
Kavaklı Çınar Evler
Pazar Günü Kavaklı Pazarı
Kiptaş Konutları
FSM Pazar Pazarı
Sahil Migros
Yakuplu Dayanışma
BEYOĞLU
10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar
Beyoğlu İlçe Başkanlığı Önü
Kasımpaşa Kızılay Meydanı
Cihangir Meydanı
Yenişehir Sefa Meydanı
Hacıahmet Cinderesi Parkı
Hasköy Parkı
Galata Kulesi
Karaköy Meydanı
BÜYÜKÇEKMECE
10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar
Chp Büyükçekmece İlçe Başkanlığı Önü
Büyükçekmece Sahil Zabıta Noktası
Mimaroba Büyük Atatürk Parkı
Chp Mimaroba İrtibat Bürosu önü
Tüyap Metrobüs Durağı İstanbul Yönü
Tüyap Metrobüs Duraği Silivri Yönü
Büyükçekmece Palmiye Meydanı
Sinanoba Barış Manço Parkı
Kamiloba Köy Meydanı
Celaliye Köy Meydanı
Kumburgaz Köy Meydanı
Büyükçekmece Mahalle Pazarları
Büyükçekmece Sahil Zabıta Noktası
TÜYAP Metrobüs Durağı
Büyükçekmece Sahil Albatros girişi
CHP Mimaroba İrtibat Ofisi
Mimaroba Büyük Atatürk Parkı
Büyükçekmece Palmiye
Celaliye Köy Meydanı
Kamiloba Köy Meydanı
ÇATALCA
10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar
Çatalca Cumhuriyet Meydanı
Çatalca Millet Bahçesi
Çatalca 100. Yıl Parkı
ÇEKMEKÖY
10 Mayıs Cumartesi
Madenler Meydanı
Taşdelen Meydanı
Doğa Park
Merkez Mahallesi
Çatalmeşe Mahallesi
Aydınlar Mahallesi
11 Mayıs Pazar
Madenler meydanı
Taşdelen Kardum
Doğa Park
Merkez Mahallesi
Çatalmeşe Mahallesi
Alemdağ Mahallesi
Aydınlar Mahallesi
ESENLER
10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar
Dörtyol Meydanı
Esenler Metro
Menderes Metro
Turgutreis Mah. Trafo Taksi durağı
Oruçreis Mah. Volkan Karatepe Meydanı
Üçyüzlü Metro
Fatih Mah. 5. cadde
Terazidere Metro
ESENYURT
10 Mayıs Cumartesi
Esenyurt Cumhuriyet Meydanı
Osmangazi Mahallesi Küçük Ayazma Cad. Arzum Düğün Salonu karşısı
Torium AVM önü
11 Mayıs Pazar
Esenyurt Cumhuriyet Meydanı
Torium AVM önü
Akbatı AVM önü
Nazım Hikmet Parkı girişi
EYÜPSULTAN
10 Mayıs Cumartesi
Akşemsettin Temsilciliği
Güzeltepe Cumartesi Pazarı
Çırçır İtfaiye Metro Çıkışı
Alibeyköy Metro
Yeşilpınar Vialand Önü
Eyüpsultan Meydanı
Göktürk Atatürk Büstü Önü
Kemerburgaz Meydanı
Rami parkı
Edirnekapı Otobüs Durağı(Şehitliğin Karşısı)
11 Mayıs Pazar
Eyüpsultan Meydanı
Sakarya Silahtarağa Tramvay Durağı
Esentepe Kahveler Otobüs Durağı
Merkez Mahallesi Pazarı
Akşemsettin Temsilciliği
Çırçır İtfaiye Metro Çıkışı
Alibeyköy Metro
Yeşilpınar Vialand Önü
Eyüpsultan Meydanı
Göktürk Atatürk Büstü Önü
Kemerburgaz Meydanı
Edirnekapı Otobüs Durağı(Şehitliğin Karşısı)
Karadolap Spor Kulübü Önü
FATİH
10 Mayıs Cumartesi
Eminönü Meydan
Eminönü İskele
Kocamustafapaşa Meydanı
Vezir Caddesi
11 Mayıs Pazar
Eminönü Meydan
Balat Mahallesi
GAZİOSMANPAŞA
10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar
Gaziosmanpaşa Meydanı
Gaziosmanpaşa Küçükköy Meydanı
GÜNGÖREN
10 Mayıs Cumartesi
Haznedar Fenerbahçe Sürücü Kursu önü
Güneştepe Millet Bahçesi
11 Mayıs Pazar
Haznedar 15 Temmuz Parkı
Güneştepe Millet Bahçesi
KADIKÖY
10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar
Kadıköy İskele Çadır
Kadıköy PTT önü
19 Mayıs Mah. Kriton Curi Parkı
Bostancı Marmaray çıkışı (sahil tarafı)
Suadiye - Şaşkınbakkal Işıklar Bağdat Caddesi
Suadiye - Zara önü
Söğütlüçeşme Metrobüs
Feneryolu Potlaç (sabit pazar)
Marmaray Koşuyolu (1 nolu çıkış)
Kozyatağı Kozzy AVM önü
Kadıköy Altıyol
Caddebostan Bağdat Caddesi (Tarım İl Müdürlüğü önü)
Acıbadem Metro Çıkışı (Şehit Emin Çölen Sk. No2 İntiba Döner yanı)
CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı Feneryolu Mahalle Temsilciliği Boztepe Sok. No2
CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı Göztepe Mahalle Temsilciliği Nadir Ağa Sok. No3
CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı Kozyatağı Mahalle Temsilciliği Nevzat Bulut Sok. No14
CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı Karavanı Suadiye Işıklar
Zara Mağazası Önü
KAĞITHANE
10 Mayıs Cumartesi
Gürsel Mahallesi
Mehmet Akif Mahallesi
11 Mayıs Pazar
Gürsel Mahallesi
Mehmet Akif Mahallesi
Merkez Mahallesi
Seyrantepe Mahallesi
KARTAL
10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar
Kartal Neyzen Tevfik meydanı
Uğurmumcu Kültür Merkezi Yanı
Atalar Marmaray
Topselvi Pazarı
Yakacık Meydanı
Cumhuriyet Kartal Köprüsü
Hürriyet Kültür Merkez Önü
Çavuşoğlu Marmaray
Soğanlık Kültür Merkezi
Soğanlık Yeni Metro
Cevizli-Orhantepe Çınar parkı
Yukarı Kartallı Kazım Meydanı
Petrol-iş Başak Marmaray
Esentepe Cem Evi önü
Yunus Marmaray
KÜÇÜKÇEKMECE
10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar
Atakent Arenapark Önü
Atatürk Kapalı Yürüyüş Yolu
Cennet Hürriyet Cad.
Cumhuriyet-Yenimahalle Tepeüstü Meydan
Fatih Küçükçekmece Meydan
Fevziçakmak Armonipark Önü (Sefaköy Yönü)
Gültepe Bağlar Cad. Köşesi
Halkali Arena24 Önü
İnönü Maslakçeşme Cad. No62.
İstasyon Marmaray Durağı
Kanarya Şahin Cad. (Arçelik Önü)
Kartaltepe Metrobüs Durağı (Atatürk Parkı)
Kemalpaşa Taş Kasap Önü
Mehmet Akif Karakol Cad.
Söğütlüçeşme Meydan
Sultan Murat Bizim Market Önü
Tevfikbey Armonipark Önü (Halkali Yönü)
Yeşilova Tonton Baba Önü
MALTEPE
10 Mayıs Cumartesi
Maltepe Cumhuriyet Meydanı
Küçükyalı Adnan Kahveci Parkı
Maltepe Sahil Miting Alanı Çevresi
11 Mayıs Pazar
Maltepe Cumhuriyet Meydanı (İlçe Başkanlığı Önü)
Küçükyalı Adnan Kahveci Parkı
Maltepe Sahil Miting Alanı Çevresi
PENDİK
10 Mayıs Cumartesi
Pendik Merkez Pazar yeri
Beltur Meydan
Lens AVM Yenişehir Mahallesi
Kurtköy İrtibat Ofisi
Kurtköy Metro İstasyonu
Tavşantepe Metro İstasyonu
Pendik Metro İstasyonu
Pendik Gazipaşa caddesi
Güllübağlar Semt Pazarı
Kavakpınar Semt Pazarı
11 Mayıs Pazar
Pendik Gazipaşa Caddesi
Pendik Beltur Meydan
Pendik Minibüs Durakları çıkışı
Tavşantepe Metro
Kurtköy Metro
Lens AVM Yenişehir
Viaport AVM Harmandere
Yayalar Metro
SANCAKTEPE
10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar
Sarigazi Demokrasi Caddesi
Yenidoğan Belediye Sağlık İşleri önü
Samandıra Metro istasyonu
Sarıgazi Metro istasyonu
Aydos Millet Bahçesi
Sarigazi Kaymakamlık Durağı önü
Fatih Mahallesi Muhtarlık önü
Safa Tepesi Park
SARIYER
10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar
Sarıyer meydan
Bahçeköy Seçim Ofisi
Ayazağa Seçim Ofisi
Emirgan Mahallesi saha
İlçe Başkanlığı önü
Zekeriyaköy Medyakent Sitesi
SİLİVRİ
10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar
Silivri İlçe Başkanlığı
Vega AVM
Çorlu durağı
Uğur Mumcu Bulvarı
Atatürk meydanı
Sahil-Gölet Cafe
SULTANBEYLİ
10 Mayıs Cumartesi
Sultanbeyli Kent Meydanı
Cumartesi Pazarı
Fatih Sultan Mahallesi Mezarlığı karşısı Durağı Atlas Avm Önü
11 Mayıs Pazar
Sultanbeyli Kent Meydanı
Pazar Pazarı Mimarsinan Mahallesi
Mecidiye Mah. Fatih Sultan Mehmet Mezarlığı karşısı
SULTANGAZİ
10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar
75. Yıl
Kent Ormanı Girişleri
Camii Durağı
Cem Evi önü
Yunus Emre Mah.
ŞİLE
10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar
Atatürk Meydanı
Ağva Cafe
Ağva Meydanı
İlçe Başkanlığı Önü
Liman Bölgesi
ŞİŞLİ
10 Mayıs Cumartesi
Mecidiyeköy Meydanı
11 Mayıs Pazar
Cevahir AVM
TUZLA
10 Mayıs Cumartesi
Tuzla Sahil
Orta Mah. Gazi Cad.
Mimar Sinan Mah. Emirogˆlu Cad.
Aydınlı Mah. Köyiçi
Yayla Mah. F. Çatmak Cad.
Evliya Çelebi Mah. Pazarı
Şifa Mah. AVM
Koşu¸lu Pazarı
11 Mayıs Pazar
Tuzla Sahil
Orta Mah. Gazi Cad.
Mimar Sinan Mah. Emiroğlu Cad.
Aydınlı Mah. Yazı¸n Vadisi
Yayla Mah. F. Çatmak Cad.
Postane Mah. Pazarı
Şifa Mah. AVM
ÜMRANİYE
10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar
15 Temmuz Meydanı (Alemdağ Cad. Trafiğe kapalı alan)
Çarşı Metro İstasyonu Saat Kulesi
Canpark Avm önü Yamanevler Metro Durağı
Buyaka - Meydan AVM önü
Dudullu Meydan
Dört Mahalle Temsilciliği Kızılırmak İşhanı
Finanskent 3001. Cadde
Site Mahallesi Halk Ekmek Önü
ÜSKÜDAR
10 Mayıs Cumartesi
Çengelköy cad. Halkekmek önü
Koşuyolu Pazarı
Bağlarbaşı Metro Durağı
Balıkçılar Çarşısı Girişi
11 Mayıs Pazar
Çengelköy cad. Halkekmek önü
Validebağ Işıklar Starbucks önü
Bağlarbaşı Metro Durağı
Balıkçılar Çarşısı Girişi
Çamlıca Tepsi No:25/10
ZEYTİNBURNU
10 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Pazar
Cevizlibağ - Metrobüs Durağı
Marmaray - Kazlıçeşme Durağı
Metro - Zeytinburnu Durağı
Zeytinburnu 58. Bulvar Caddesi
Zeytinburnu İlçe Başkanliği - Veli Efendi Mah. 74. Cad.
Şehit Onbaşı Yüksel Kutlu Sok. No.2 Dindar İş Merkezi
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