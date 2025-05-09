CHP'li Bağcıoğlu, Sarıkamış Şehitliği'ni ziyaret etti: CHP, şehit aileleri ve gazilerimizin yüzlerine bakamayacağı hiçbir sürecin içinde olmayacaktır

Yayınlanma: 09.05.2025 - 17:28

Güncelleme: 09.05.2025 - 17:28

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Kars'ta CHP İl Başkanı Onur Uludaşdemir ve CHP Parti Meclisi üyesi Uğurcan İrak ile birlikte Kars Şehit ve Gaziler Dernek Başkanlığı, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kars Temsilciliği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Kars Şubesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kars Şubesi, TSK Güçlendirme Vakfı Kars İl Temsilciliği ile Çanakkale Harbi ve İstiklal Harbi Yakınları Derneği’ni ziyaret etti.

''SESSİZ ÇIĞLIK İÇERİSİNDE OLDUKLARINI GÖRDÜK''

Ziyaretlerin ardından Sarıkamış Şehitliği'ne giden Bağcıoğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Türk askerinin vatan ve bayrak için yapabileceği fedakarlığın ne kadar yüksek olduğunu gösteren Sarıkamış Şehitliği’ndeyiz. Aralık 2023’ten itibaren yeni yönetimle birlikte 100’ün üzerinde il ve ilçede 200 civarı şehit ailesi ve gazi derneğini ziyaret ettik. Gittiğimiz yerlerde emekli asker derneklerine, astsubay, subay, uzman çavuşları da ziyaret ederek onların sorunlarını dinledik. Şehit aileleri ve gazi derneklerimizi ziyaret ettiğimizde birebir sohbet imkanı ve görüşleri alma imkanı elde ettik. Neticede bu sorunları giderici tedbirleri, örneğin; er gazilerin emsal maaş durumu, terörle mücadele sırasında yaralanıp gazi sayılmayanların durumu, şehit ailelerinin aldığı yetersiz özlük hakları, sağlık hizmetlerindeki sıkıntılar gibi konuları gündeme getirdik. Milletvekillerimiz Meclis’te ilgili komisyonlarda yasa teklifleriyle bunları düzeltici tedbirler almaya çalışıyorlar.

Şehit aileleri ve gazilerimizi ziyaretlerimizde bir sessiz çığlık içerisinde olduklarını gördük. O vakur duruşları içerisinde söylenecek çok şey olduğunu ama söylemediklerini, sabırla beklediklerini hissettik. CHP olarak devletin birliği, ülkenin bütünlüğünün sigortasıyız korucusuyuz. 102 yıllık cumhuriyetin kurucu ve koruyucu partisiyiz. Devam eden sürecin şeffaf ve TBMM kontrolünde yürütülmesini baştan beri Genel Başkanımız belirtti. Ayrıca toplumsal mutabakatı işaret etti ve şehit aileleriyle gazilerimizin mutabakatının olmadığı, gözlerinin içine bakamayacağımız hiçbir çözümün içinde olmayacağımızı vurguladı. Bu, güncel tartışmalara verilecek en güzel cevaptır. CHP, şehit aileleri ve gazilerimizin yüzlerine bakamayacağı, onların mutabakatı olmayan hiçbir sürecin içinde olmayacaktır."



