CHP'nin yeni adresi Van: Özgür Özel'den miting öncesi çağrı!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 22:34

Güncelleme: 09.05.2025 - 22:34

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan ve 23 Mart'ta tutuklanmasıyla devam eden protestolar sürüyor.

CHP, yarın (10 Mayıs 2025) bu kapsamda Van Kent Meydanı'nda (Merkez Bankası yanı) miting düzenleyecek.

"KARANLIĞIN ÜSTÜNE YÜRÜYECEĞİZ"

Saat 12:00'de başlayacak miting öncesi Özgür Özel, X hesabından yurttaşlara çağrı yaptı.

Özel, "Barış için, kardeşlik için, adalet için geleceğiz. Dalga dalga aydınlık olup, karanlığın üstüne yürüyeceğiz! Yarın bu milletin sesini Van’dan yükselteceğiz!" ifadelerini kullandı.

Barış için, kardeşlik için, adalet için geleceğiz. Dalga dalga aydınlık olup, karanlığın üstüne yürüyeceğiz!



Yarın bu milletin sesini Van’dan yükselteceğiz!



???10 Mayıs Cumartesi

? 12.00

??Van Kent Meydanı (Merkez Bankası Yanı) pic.twitter.com/VGQZTlrsrR — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 9, 2025

İMAMOĞLU: BULUŞMANIZI İZLEYECEĞİM

Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Van mitingi öncesi yurttaşlara çağrı yapmış, şu ifadeleri kaydetmişti:

"Van’a her geldiğimde müthiş bir muhabbet ve sevgiyle karşılamıştı Vanlı hemşehrilerim beni. Haksızlıklara, hukuksuzluklara, kayyumlara karşı hep gür sesler yükseldi Van’dan. Şimdi bütün Vanlı hemşehrilerimi, millet iradesine vurulan darbeye karşı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya davet ediyorum. Silivri Cezaevi’nden buluşmanızı izleyecek, tüm kardeşlik duygularımla yanınızda olacağım. 10 Mayıs Cumartesi 12.00 Van Kent Meydanı"