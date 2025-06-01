Özgür Çelik'ten 'gözaltılara' tepki: 'Kimseyi yalnız bırakmayacağız!'

CHP'li belediyelere yönelik dört ayrı soruşturma kapsamında
başlatılan operasyonlarda belediye başkanları ve Gezi Park Direnişi’nin yıldönümünde
yapılan anmalarda ise çok sayıda genç gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların tamamı İstanbul Vatan Emniyeti’ne
götürüldü.
Vatan Emniyet’e giden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal
medya hesabından yaptığı açıklama ile kimseyi yalnız bırakmayacaklarını
belirtti.
Çelik, CHP belediyelerine yapılan operasyonlar ve Gezi
Direnişi'nin yıl dönümündeki anmalarda gözaltına alınan gençlere ilişkin,
"Bu sabah hukuksuzca gözaltına alınan PM Üyemiz, belediye başkanlarımızın,
yol arkadaşlarımızın ve Gezi Parkı Direnişi’nin 12. yıl dönümünü anmak isterken
gözaltına alınan gençlerimizin yanındayız. Kimseyi yalnız bırakmayacağız” dedi.
“KİMSEYİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ”
Çelik, şunları kaydetti:
“Vatan Emniyet’teyiz. Bu sabah hukuksuzca gözaltına alınan
PM Üyemiz, belediye başkanlarımızın, yol arkadaşlarımızın ve Gezi Parkı
Direnişi’nin 12. yıl dönümünü anmak isterken gözaltına alınan gençlerimizin
yanındayız. Kimseyi yalnız bırakmayacağız."