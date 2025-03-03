Özgür Çelik'ten 'Alaattin Köseler' tepkisi: 'Madem 4. günün sonuna kadar beklenecekti...'

Yayınlanma: 03.03.2025 - 15:02

Güncelleme: 03.03.2025 - 15:03

4 gün önce şafak operasyonu ile gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in savcılık ifadesi tamamlandı.

Savcılık, aralarında Köseler'in de bulunduğu 18 kişiyi tutuklama istemiyle Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Gelişmelere ilişkin adliye önünde açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Madem yasal gözaltı süresi olan 4 günün sonunu bekleyip ifadesini alacaktınız, 65 yıldır Beykoz'da oturan, burada doğmuş, burada büyümüş, burada daha önce 5 yıl belediye başkanlığı yapmış, sonra tekrar belediye başkanı seçilmiş Beykozlu bir mimar, madem 4'üncü günün sonuna kadar beklenecekti neden gecenin saat 4'ünde evi basılarak gözaltına alındı" dedi.

'NEDEN SABAHIN 4'ÜNDE EVİ BASILDI?'

İfade işlemlerini takip için Beykoz Adliyesi'ne gelen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bir açıklama yaptı.

Çelik, "5 gündür Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tam anlamıyla zulüm çekiyor. Madem bu kadar bekletecektiniz, yasal gözaltı süresi olan 4 günün sonunu bekleyip ifadesini alacaktınız, 65 yaşında bir insan, Beykoz halkının iradesiyle seçilmiş, 65 yıldır Beykoz'da oturan, burada doğmuş, burada büyümüş, burada daha önce 5 yıl belediye başkanlığı yapmış, sonra tekrar belediye başkanı seçilmiş 65 yıllık Beykoz'lu bir mimar, madem 4'üncü günün sonuna kadar beklenecekti neden gecenin saat 4'ünde evi basılarak gözaltına alındı? Bunu gerçekten çok merak ediyoruz" dedi.

Çelik, şöyle devam etti:

"Bugün de burada bir ayrı hukuksuzluk söz konusu. 4'üncü günün sonunda gözaltı süresi saat 4 itibarıyla sona erdi. Şu anda burada bir, hürriyetinden yoksun bırakma suçu işleniyor. Gözaltı süresinin sona ermiş olmasına rağmen Beykoz Belediye Başkanı adliyenin bir koridorunda, 4 gündür Vatan Caddesinde bir nezarethanede, bugün de adliyenin koridorunda uykusuz biçimde, yorgun ama başı yukarıda biçimde bir taburenin üzerinde bekletiliyor. Ne yapmaya çalışıyorlar? Neyi amaçlıyorlar? Buradan topluma bu uygulamalarla nasıl bir mesaj vermeye çalışıyorlar?"

'100 GÜNDÜR BÜYÜK HUKUKSUZLUKLAR YAŞANIYOR'

"Buradan açıkça şunu ifade ediyoruz, bunun adı zulümdür, bunun adı hukuksuzluktur. Sadece bugün değil, 100 gündür büyük hukuksuzluklar yaşanıyor. Belediye başkanları, siyasi parti genel başkanları, gazeteciler, akademisyenler tutuklanıyor. Yetmiyor, 76 yaşında vatandaş sokakta röportaj yaptığı için tutuklanıyor, gözaltına alınıyor bu ülkeye hizmet etmiş bir albayın eşi, cezaevine koyuluyor, gözdağı veriliyor."

NE OLMUŞTU?

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 27 Şubat saat 04.00 sıralarında evi basılarak gözaltına alınmıştı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan başlattığı soruşturma kapsamında Köseler dışında, 5 belediye yetkilisi ile ihale yüklenicisi ya da teklif sahibi 15 firma yetkilisi gözaltına alınmıştı. Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan Köseler ve 20 kişi, bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden sonra Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

Öğle saatlerinde ifade işlemleri tamamlanan Köseler ve 17 isim tutuklama istemiyle Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savcılık diğer isimler hakkında adli kontrol uygulanmasını istedi.