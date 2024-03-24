Özgür Çelik'ten 'darp' iddialarına yanıt: 'İşiniz gücünüz yalan'

Yayınlanma: 24.03.2024 - 15:48

Güncelleme: 24.03.2024 - 15:48

İstanbul'un Maltepe ilçesinde AKP'nin seçim broşürünü dağıtan bir şahsın darbedildiği iddia edilmişti.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum da darp olayına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı.

"PROVOKASYONLARA GELMEYECEĞİZ"

Kurum, yaptığı paylaşımda şunları kaydetmişti:

"Teşkilatımızın emektarlarından Ramazan amcamıza geçmiş olsun.

Kendilerinden başka kimseye tahammülü olmayan bu zihniyeti kınıyorum. Provokasyonlara gelmeyeceğiz. Kendi yolumuzda yürüyeceğiz.

Kazanacağız, İstanbul kazanacak!"

Teşkilatımızın emektarlarından Ramazan amcamıza geçmiş olsun.



Kendilerinden başka kimseye tahammülü olmayan bu zihniyeti kınıyorum. Provokasyonlara gelmeyeceğiz. Kendi yolumuzda yürüyeceğiz.



Kazanacağız, İstanbul kazanacak! https://t.co/StMwfuskG4 — Murat KURUM (@murat_kurum) March 23, 2024

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kurum'a yanıt vererek parti logosu olmayan iftira içerikli broşürlerin kuşlama yöntemiyle sokaklara atıldığını söyledi.

"TCK'YA GÖRE SUÇTUR"

Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İşiniz gücünüz yalan, iftira karalama.Şimdi de suçtan mağduriyet yaratarak siyasi rant peşindesiniz!

Mesele şudur; üzerinde parti logosu olmayan yalan ve iftira içerikli broşürler korsan bir şekilde kuşlama yöntemiyle sokaklara atılıyor. Hangi partiye ait olduğu belirtilmeyen, provakatif amaçlara hizmet edebilecek, halkı kin ve nefrete kışkırtan bir eylemdir. Bu eylem TCK’ya göre suçtur.

Suçüstü yakalanan kişi şu an serbest, suçu engellemeye çalışan kişiler sizin talimatınızla göz altında. Avukatlarımız sürecin takipçisi!

İftira, yalan, montaj, kumpas alışkanlıklarınızdan artık vazgeçin!"