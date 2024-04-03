Özgür Çelik’ten Gaziosmanpaşa açıklaması: ‘Sandık sayısı 301 oldu, başkanımız 945 oyla önde’
Oyların yeniden sayılmasına karar verilen Gaziosmanpaşa’da 301 sandıkta yapılan sayıma göre CHP’li Hakan Bahçetepe 945 farkla önde.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gaziosmanpaşa’da yapılan yeniden sayım işlemleri hakkında açıklama yaptı.
Çelik, X (Twitter) hesabında şu mesajı paylaştı:
“Gaziosmanpaşa’da sayılan sandık sayısı 301 oldu, Hakan Bahçetepe Başkanımız toplamda 945 oyla önde. 301 sandıkta oy değişimi -20 Seçim sonucunun değişmeyeceği aşikar! Hakan Bahçetepe Gaziosmanpaşa Belediye Başkanıdır!”
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