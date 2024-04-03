Özgür Çelik’ten Gaziosmanpaşa açıklaması: ‘Sandık sayısı 301 oldu, başkanımız 945 oyla önde’

Oyların yeniden sayılmasına karar verilen Gaziosmanpaşa’da 301 sandıkta yapılan sayıma göre CHP’li Hakan Bahçetepe 945 farkla önde.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 22:22
Özgür Çelik’ten Gaziosmanpaşa açıklaması: ‘Sandık sayısı 301 oldu, başkanımız 945 oyla önde’
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gaziosmanpaşa’da yapılan yeniden sayım işlemleri hakkında açıklama yaptı.

Çelik, X (Twitter) hesabında şu mesajı paylaştı:

“Gaziosmanpaşa’da sayılan sandık sayısı 301 oldu, Hakan Bahçetepe Başkanımız toplamda 945 oyla önde. 301 sandıkta oy değişimi -20 Seçim sonucunun değişmeyeceği aşikar! Hakan Bahçetepe Gaziosmanpaşa Belediye Başkanıdır!”


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