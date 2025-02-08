Özgür Çelik'ten İstanbul Valiliği'ne 'Galata Köprüsü' tepkisi: 'Bilal Erdoğan'a izin var ama...'

Yayınlanma: 08.02.2025 - 16:45

Güncelleme: 08.02.2025 - 16:48

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş ve partililerle birlikte, kırmızı yelek giyerek 39 ilçede gerçekleştirilen 'Yoksulluk Kader Olamaz' saha çalışmasının Beylikdüzü ilçesindeki etkinliğine katıldı.

Beraberindeki partililerle birlikte kırmızı yeleği giyerek yurttaş ve esnaf ziyareti gerçekleştiren Özgür Çelik, Filistin'e destek yürüyüşüne izin verilmemesine tepki gösterdi.

'BUNUN ADI TEHCİRDİR'

Çelik, "Biz bir basın açıklaması çağrısı ve bir yürüyüş çağrısı yaptık. Bunun için de İstanbul Valiliği'ne bir yazı yazdık. Dedik ki 'biz bir basın açıklaması yapmak istiyoruz ve Nehirden Denize Özgür Filistin yürüyüşü yapmak istiyoruz.' Bunu neden yapmak istiyoruz? Biliyorsunuz 1,5 yıldır orada bir savaş, bir soykırım devam ediyor. Bir buçuk yılın sonunda 50 binden fazla insan yaşamını yitirdi. 2 milyona yakın insan yerinden edildi. Şehirler yıkıldı, altyapısı, üstyapısı tümden yok edildi. Bugün de emperyal güçler, Amerika Başkanı bir açıklama yapıyor. Diyor ki, 'Ateşkes ilan edildi. Bu aşamadan itibaren Gazze'deki Filistinlileri başka ülkelere göndereceğiz. Buraya başka bir yaşam inşa edeceğiz.' Bunun adı tehcirdir. Bunun adı sürgündür. Bunun adı asimilasyon politikasıdır" dedi.

'BİLAL ERDOĞAN'A İZİN VAR'

"O Filistinliler, Gazzeliler başka ülkelere gidecek ve başka ülkelerde yaşayacak. Kim bunu kabul eder?" diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun karşısında da bir basın açıklaması yapmak istiyorduk. İki şeyi merak ettiğimizi söylemek istiyoruz. Birincisi 'one minute' diyen Sayın Erdoğan neden suskun şu anda? Dostum Trump diyen Sayın Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın açıklamasının karşısında neden suskun? İkinci sorumuz da yarın şu olacak; Biliyorsunuz her sene 1 Ocak'ta orada bir Gazze mitingi yapılıyor. Hiçbir siyasi görevi olmayan Bilal Erdoğan orada miting yapıyor değil mi?

Bilal Erdoğan bir miting yapmak istediğinde izin var ama son yapılan seçiminde Türkiye'nin birinci partisi olmuş Cumhuriyet Halk Partisi'ne izin yok. Bu olmaz. Bunu kabul etmiyoruz. Yarın saat 13.00'te Galata Köprüsü'nün Eminönü ayağında bir basın açıklaması yapacağız ve duygularımızı daha açık ve daha net bir biçimde ifade edeceğiz."

'ERKEN SEÇİM SANDIĞI GELMELİDİR'

Öte yandan Çelik, "Erken seçim sandığı gelmelidir. Ve bir erken seçimde bir iktidar değişimi gerçekleşmelidir. Çünkü Türkiye'yi yöneten mevcut siyasi iktidar 22 yılın sonunda yönetme becerisini kaybetti, enerjisi de kalmadı. Bu yüzden erken seçim sandığı gelmelidir" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Valiliği, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın Galata Köprüsü’nde Filistin’e destek için yapmak istediği 'Nehirden Denize Özgür Filistin Yürüyüşü'ne izin vermemişti.

Ayrıca Galata Köprüsü’nde son olarak 1 Ocak 2025 tarihinde iktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) öncülüğünde Filistin yürüyüşü düzenlenmişti.