Özgür Çelik'ten 'Özgürlük Yürüyüşü'ne destek mesajı: Omuz omuza olacağız

CHP İstanbul İl Başkan adayı Özgür Çelik, TİP'in tutuklu vekili Can Atalay için Hatay'dan Ankara'ya başlattığı 'Ögürlük Yürüyüşü'ne destek verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2023 - 21:59
Özgür Çelik'ten 'Özgürlük Yürüyüşü'ne destek mesajı: Omuz omuza olacağız
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Türkiye İşçi Partisi, Gezi davasında aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Hatay Milletvekili Can Atalay için 'Özgürlük Yürüyüşü'ne başladı.

Hatay'dan başlayan ve Ankara'ya kadar sürecek olan yürüyüşe çok sayıda isimden destek mesajı geldi. CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na adaylığını açıklayan CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Özgürlük Yürüyüşü'ne destek verdiğini açıkladı.

Çelik, destek mesajında, "Hatay halkının oylarıyla seçilen Can Atalay halen tutuklu. Vicdanları yaralayan bu haksızlığa karşı bugün Hatay'dan başlatılan #ÖzgürlükYürüyüşü'nü destekliyorum. Atalay'ın bir an önce TBMM'ye dönmesi için adalet mücadelesi veren herkesle omuz omuza olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.


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