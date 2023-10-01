TİP'in Can Atalay yürüyüşü başladı: Atalay'ın babasından Adalet Bakanı'na çağrı!
Türkiye İşçi Partisi (TİP), Yargıtay tarafından Gezi Davası'nda aldığı hapis cezası onanan isimlerden TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için adalet yürüyüşü başlattı. Açılış konuşmasını yapan Can Atalay'ın babası Mustafa Atalay, Adalet Bakanı'na seslenerek "Siyasiler elini bu davadan çeksin" dedi.
TİP, Milletvekili seçilmesine ve mazbata almasına rağmen tahliye edilmeyen ve geçtiğimiz günlerde Yargıtay tarafından Gezi Davası'nda aldığı hapis cezası onanan Hatay milletvekili Can Atalay için yürüyüş başlattı. Atalay'ın ailesi de TİP'in Hatay'dan Ankara'ya başlatacağı yürüyüşe katıldı.
Yürüyüşe; Atalay'ın annesi Şükran Atalay, babası Mustafa Atalay, amcası Abdurrahman Atalay ile aile üyeleri katıldı. Atalay'ın yakınları, topluma, 'demokrasiye, cumhuriyete ve Gezi'ye sahip çıkma' çağrısı yaptı.
Açılış konuşmasını yapan Can Atalay'ın babası Mustafa Atalay, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslenerek "Siyasiler artık elini bu davadan çeksin, yargıyı bağımsız bıraksınlar." ifadelerini kullandı.
Atalay, yargı kararını eleştirerek şunları söyledi:
"Verdikleri kararın ardından aynaya bakabilecekler mi? Yarın öbür gün çocukları, torunları bu davadan bahsettiğinde yüzleri kızarmayacak mı? Bütün demokratlara yürüyüşe katkı çağrısında bulunuyorum."
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