Özgür Demirtaş'tan 'Tansu Çiller' yorumu

AKP'nin İBB başkan adayı Murat Kurum'a verdiği destekle gündeme gelen eski Başbakan Tansu Çiller'e ilişkin, Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan dikkat çeken bir yorum geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 21:45
Özgür Demirtaş'tan 'Tansu Çiller' yorumu
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Eski Başbakan Çiller, etkinliğine katıldığı Cumhur İttifakı’nın İBB Adayı Murat Kurum'a desteğini açıkça dile getirdi.

Çiller, "Murat Kurum bir heyecanla geliyor İstanbul'a. İstanbul bu heyecanı arıyordu sanıyorum" dedi.

İMAMOĞLU’NDAN, KURUM'U DESTEKLEYEN ÇİLLER'E CEVAP

Çiller'in Murat Kurum'u desteklediği açıklamasına yanıt veren İBB Başkanı İmamoğlu ise, "Kendisi ekonomiyi perişan etmekte maharetlidir. Aynı bugünkü gibi üç haneli enflasyonları, yüksek faizleri bize 90'lı yılların ortasında yaşatmış birisidir. Hanımefendi 'Desteğim sayın Kurum'a demiş. Kentsel dönüşümü çözermiş! Onun niçin desteklediğini ben biliyorum. Kendisine ait 13 bin metrekare araziye ballı börek bir imar çıkarttığı için destekliyor" diye konuştu.

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Sarıyer'de şahsına ait 13 bin metrekarelik araziye ısrarla imar çıkarttı, biz ısrarla dava açtık ve iptal ettik. Bana niye destek versin! Destek vereceği yeri biliyor. O rant kazanmasına sebep olmuş, ben de milletime rant kazanmak için çalışıyorum. Aradaki fark bu."

ÖZGÜR DEMİRTAŞ’TAN ‘ÇİLLER’ YORUMU

Çiller’in açıklamaları siyaset gündeminde konuşulmaya devam ederken; konuya ilişkin bir yorum da Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan geldi.

Demirtaş, Çiller için “Türkiye'ye gelmiş en kötü SONDAN 2. ekonomi yöneticisi...” yorumunu yaptı.


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