Özgür Demirtaş'tan 'Tansu Çiller' yorumu
AKP'nin İBB başkan adayı Murat Kurum'a verdiği destekle gündeme gelen eski Başbakan Tansu Çiller'e ilişkin, Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan dikkat çeken bir yorum geldi.
Eski Başbakan Çiller, etkinliğine katıldığı Cumhur İttifakı’nın
İBB Adayı Murat Kurum'a desteğini açıkça dile getirdi.
Çiller, "Murat Kurum bir heyecanla geliyor İstanbul'a.
İstanbul bu heyecanı arıyordu sanıyorum" dedi.
İMAMOĞLU’NDAN, KURUM'U DESTEKLEYEN ÇİLLER'E CEVAP
Çiller'in Murat Kurum'u desteklediği açıklamasına yanıt
veren İBB Başkanı İmamoğlu ise, "Kendisi ekonomiyi perişan etmekte
maharetlidir. Aynı bugünkü gibi üç haneli enflasyonları, yüksek faizleri bize
90'lı yılların ortasında yaşatmış birisidir. Hanımefendi 'Desteğim sayın
Kurum'a demiş. Kentsel dönüşümü çözermiş! Onun niçin desteklediğini ben
biliyorum. Kendisine ait 13 bin metrekare araziye ballı börek bir imar
çıkarttığı için destekliyor" diye konuştu.
İmamoğlu, şöyle devam etti:
"Sarıyer'de şahsına ait 13 bin metrekarelik araziye
ısrarla imar çıkarttı, biz ısrarla dava açtık ve iptal ettik. Bana niye destek
versin! Destek vereceği yeri biliyor. O rant kazanmasına sebep olmuş, ben de
milletime rant kazanmak için çalışıyorum. Aradaki fark bu."
ÖZGÜR DEMİRTAŞ’TAN ‘ÇİLLER’ YORUMU
Çiller’in açıklamaları siyaset gündeminde konuşulmaya devam
ederken; konuya ilişkin bir yorum da Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan
geldi.
Demirtaş, Çiller için “Türkiye'ye gelmiş en kötü SONDAN 2. ekonomi yöneticisi...” yorumunu yaptı.
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