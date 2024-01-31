Özgür Demirtaş'ın 7 yıl önceki tahminleri tuttu! Balon patladı

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yıllar önce Çin ekonomisine dair yaptığı tespitlerin doğru çıktığını paylaşımlarıyla kanıtladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 17:11
Özgür Demirtaş'ın 7 yıl önceki tahminleri tuttu! Balon patladı
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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 2017 yılında Çin ekonomisine dair yaptığı tahminleri gündeme getirdi.

Çin ekonomisindeki büyümenin bir balon olduğunu ve bir süre sonra sistemin çökeceğini söyleyen Demirtaş, paylaşımları ile tahminlerinin doğru çıktığını gösterdi.

Demirtaş, o dönem gelen eleştirilere de tepki gösterdi.

Geçmişi ve bugünü kıyaslayan Demirtaş, eski yorumlarını da hatırlattığı paylaşımında 'Ne oldu?' diye sordu.

X hesabından paylaşım yapan Demirtaş, şunları kaydetti:

"N'oldu?

Sonuna kadar okuyun lütfen

Yıllar önce:

Çin Ekonomisinin bir Balon olduğunu,

Çin Gayrimenkul Sisteminin Çökeceğini,

Merkeziyetçi Ekonomi Yönetiminin patlayacağını,

çok yazdım, çok söyledim"

 


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