Özgür Demirtaş'tan yatırım uyarısı: 'Enflasyonu yüksek...'

Yayınlanma: 28.01.2024 - 12:18

Güncelleme: 28.01.2024 - 12:18

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yatırımcılara uyarıda bulundu.

Demirtaş, enflasyonu yüksek olan para birimlerinin kumbaraya atılmayacağının altını çizdi.

X hesabından yaptığı açıklamada Demirtaş, şunları kaydetti:

"Sevgili arkadaşlar yatırım performansınız ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum size:

1) Daha önce size video çekip, twit yazıp, enflasyonu olan para birimi kumbaraya atılmaz demiştim.

2) Aynı şekilde yatırımlarınızın performansına enflasyonu olan para birimi cinsinden bakılmaz.

Örneğin Borsa İstanbul'da TL bazlı yatırımınız var ise bu yatırıma TL cinsinden bakılmaz. Çünkü TL'nin ciddi enflasyonu var. Dolar cinsinden bakmak daha doğrudur.

Ancak dolar cinsinden baktıktan sonra bir de doların enflasyonunu performanstan çıkarmak lazım.

Yani TL bazında bir şeyin 20 yılda 3 katına, 5 katına, 10 katına, 20 katına çıkması bir şey ifade etmiyor."