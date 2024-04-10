Özgür Özel, 10. Cumhurbaşkanı Sezer ve önceki CHP Genel Başkanlarının bayramını kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile önceki CHP Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ın Ramazan Bayramı'nı kutladı.

AA
Yayınlanma: 10.04.2024 - 17:37
Özgür Özel, 10. Cumhurbaşkanı Sezer ve önceki CHP Genel Başkanlarının bayramını kutladı
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CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in telefonla arayarak Ahmet Necdet Sezer ve önceki CHP Genel Başkanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, önceki Genel Başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile telefonda görüştü. Özel, görüşmelerinde, önceki genel başkanların ve ailelerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı ve iyi dileklerini iletti. Özel, ayrıca 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile de görüşerek Sezer ailesinin Ramazan Bayramı'nı kutladı."


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