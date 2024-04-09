Özgür Özel'den bayram mesajı: 'Türkiye kazandı'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı nedeniyle X hesabından bir video yayınladı. Özel, videoya; “Ramazan Bayramımız kutlu olsun. Teşekkürler Türkiye. Türkiye İttifakı kazandı, Türkiye kazandı” notunu düştü.

ANKA
Yayınlanma: 09.04.2024 - 19:54
Özgür Özel'den bayram mesajı: 'Türkiye kazandı'
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Videoda Barış Manço’nun “Anlıyorsun değil mi” şarkısının uyarlanmış hali kullanıldı. CHP’nin büyükşehir belediye başkanlarının görüntülerine yer verilen videoda, Filenin Sultanları’nın Avrupa şampiyonu olduğu görüntüler de yer aldı.

Videoda; “İyi bayramlar Türkiye. Çünkü bugün kutlanacak çok bayram var. Bu Ramazan Bayramı yeni kavuşmaların, yeniden kavuşmaların da bayramı. Demokrasinin, ittifakın, hiçbir ayrım yapmadan bir olmanın bayramını da kutluyoruz bu bayram.

Halkın iktidarının, değişimin yarınlarımızın bayramı. Türkiye İttifakı kazandı, Türkiye kazandı. Birlikte daha ne bayramlar yaşayacağız. Teşekkürler Türkiye, iyi bayramlar” ifadeleri kullanıldı.


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